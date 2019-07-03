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Не усидел в "политическом отпуске": Глава МИД Украины Климкин начертил "красную линию" в Донбассе
03 июля 2019, 17:39 • 102 • Политика
Глава МИД Украины Климкин исключил федерализацию для прекращения войны в Донбассе и потребовал от жителей региона подчиниться дискриминационному закону о языке.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел "красную линию" в вопросе войны с Донбассом. Министр исключил возможность федерализации для примирения с востоком Украины.
Он добавил, что Донбасс также должен пойти подчиниться украинскому дискриминационному закону о языке. Министр подчеркнул, что он против российского языкового поля в регионе, сообщает ФАН.
Ранее между и президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным произошёл серьёзный конфликт. Глава государства обвинил министра в самоуправстве в вопросе отношений с Россией, из-за которого сорвалось возвращение арестованных украинских моряков. В ответ глава МИД заявил президенту, что имел на всё необходимые полномочия и отчитываться перед ним не обязан.
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