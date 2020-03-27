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Не умеют пользоваться туалетами: На Западе выявили новую напасть

27 марта 2020, 18:35  •  32 • В мире
Дефицит туалетной бумаги поразил США, и граждане не придумали ничего иного, как использовать то, что попадётся под руку. В результате канализационные трубы забиты, сантехники работают сверхурочно. Оказалось, американцы не умеют пользоваться туалетами.
Работники коммунальной службы в Калифорнии были немало шокированы, приехав на вызов и идентифицировав причину поломки канализации. В трубах оказалась футболка, разрезанная на куски. Это далеко не единственный случай, когда не сумевшие достать в супермаркете туалетную бумагу американцы начинают использовать вместо неё предметы, совсем для этого не предназначенные.
Неумение пользоваться туалетами в стране приобрело такие масштабы, что власти размещают информационные плакаты везде и всюду: не только в соцсетях и интернете, но и на электронных билбордах вдоль дорог.
РИА "Новости" в своём Telegram-канале показало одно из таких предупреждений. Агентство по охране окружающей среды США выпустило плакат, разделённый на две части. В первой на голубом фоне крупно написано "Смывать" и нарисован рулон туалетной бумаги. Вторая часть озаглавлена "Не смывать". Рядом пиктограммы рулона бумажного полотенца, сигаретного окурка, подгузника, влажных салфеток, тампонов, таблеток, ватных палочек и других предметов повседневного быта. "Выбрасывайте их в мусорное ведро", - взмолились экологи.
Скриншот: Telegram/@rian_ru
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