Не умеют пользоваться туалетами: На Западе выявили новую напасть

Работники коммунальной службы в Калифорнии были немало шокированы, приехав на вызов и идентифицировав причину поломки канализации. В трубах оказалась футболка, разрезанная на куски. Это далеко не единственный случай, когда не сумевшие достать в супермаркете туалетную бумагу американцы начинают использовать вместо неё предметы, совсем для этого не предназначенные.

Неумение пользоваться туалетами в стране приобрело такие масштабы, что власти размещают информационные плакаты везде и всюду: не только в соцсетях и интернете, но и на электронных билбордах вдоль дорог.

РИА "Новости" в своём Telegram-канале показало одно из таких предупреждений. Агентство по охране окружающей среды США выпустило плакат, разделённый на две части. В первой на голубом фоне крупно написано "Смывать" и нарисован рулон туалетной бумаги. Вторая часть озаглавлена "Не смывать". Рядом пиктограммы рулона бумажного полотенца, сигаретного окурка, подгузника, влажных салфеток, тампонов, таблеток, ватных палочек и других предметов повседневного быта. "Выбрасывайте их в мусорное ведро", - взмолились экологи.

Скриншот: Telegram/@rian_ru