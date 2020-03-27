|
Не умеют пользоваться туалетами: На Западе выявили новую напасть
27 марта 2020, 18:35 • 32 • В мире
Дефицит туалетной бумаги поразил США, и граждане не придумали ничего иного, как использовать то, что попадётся под руку. В результате канализационные трубы забиты, сантехники работают сверхурочно. Оказалось, американцы не умеют пользоваться туалетами.
Работники коммунальной службы в Калифорнии были немало шокированы, приехав на вызов и идентифицировав причину поломки канализации. В трубах оказалась футболка, разрезанная на куски. Это далеко не единственный случай, когда не сумевшие достать в супермаркете туалетную бумагу американцы начинают использовать вместо неё предметы, совсем для этого не предназначенные.
Неумение пользоваться туалетами в стране приобрело такие масштабы, что власти размещают информационные плакаты везде и всюду: не только в соцсетях и интернете, но и на электронных билбордах вдоль дорог.
РИА "Новости" в своём Telegram-канале показало одно из таких предупреждений. Агентство по охране окружающей среды США выпустило плакат, разделённый на две части. В первой на голубом фоне крупно написано "Смывать" и нарисован рулон туалетной бумаги. Вторая часть озаглавлена "Не смывать". Рядом пиктограммы рулона бумажного полотенца, сигаретного окурка, подгузника, влажных салфеток, тампонов, таблеток, ватных палочек и других предметов повседневного быта. "Выбрасывайте их в мусорное ведро", - взмолились экологи.
Скриншот: Telegram/@rian_ru
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 марта 2020, 10:35
|
26 марта 2020, 22:00
|
23 марта 2020, 07:35
|
23 марта 2020, 16:30
|
21 марта 2020, 21:00
|
21 марта 2020, 00:35
|
25 марта 2020, 01:35