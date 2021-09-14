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Не Украина и не Грузия: Меркель назвала ожидаемые в ЕС страны
14 сентября 2021, 09:05 • 192 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ожидаемые в Евросоюзе страны. И это не Украина и Грузия, несмотря на их попытки громче заявить о себе.
Накануне Меркель прибыла с рабочим визитом в Сербию. Канцлер встретилась с главой страны Александром Вучичем, с которым и прошёл разговор за закрытыми дверями. После беседы оба политика сделали заявление для СМИ.
По словам Меркель, может создаваться мнение, что процесс евроинтеграции "идёт медленно и европейская сторона придумывает новые требования".
"Но мы видим ряд результатов и прогресс", - уверила она.
Меркель также добавила, что "все страны - члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес", чтобы страны Западных Балкан были приняты в Евросоюз.
Ранее президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС. "К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - подчеркнула она.
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