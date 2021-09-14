Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Главная / Политика

Не Украина и не Грузия: Меркель назвала ожидаемые в ЕС страны

14 сентября 2021, 09:05  •  192 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ожидаемые в Евросоюзе страны. И это не Украина и Грузия, несмотря на их попытки громче заявить о себе.
Накануне Меркель прибыла с рабочим визитом в Сербию. Канцлер встретилась с главой страны Александром Вучичем, с которым и прошёл разговор за закрытыми дверями. После беседы оба политика сделали заявление для СМИ.
По словам Меркель, может создаваться мнение, что процесс евроинтеграции "идёт медленно и европейская сторона придумывает новые требования".
"Но мы видим ряд результатов и прогресс", - уверила она.
Меркель также добавила, что "все страны - члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес", чтобы страны Западных Балкан были приняты в Евросоюз.
Ранее президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС. "К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - подчеркнула она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





192
Источник
Похожие новости
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоком-2"
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
14 сентября 2021, 01:45
Атомный проект Украины и США обречён: Специалист назвал пять причин
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нам...
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерь...
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоко...
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.