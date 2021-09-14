Не Украина и не Грузия: Меркель назвала ожидаемые в ЕС страны

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ожидаемые в Евросоюзе страны. И это не Украина и Грузия, несмотря на их попытки громче заявить о себе.

Накануне Меркель прибыла с рабочим визитом в Сербию. Канцлер встретилась с главой страны Александром Вучичем, с которым и прошёл разговор за закрытыми дверями. После беседы оба политика сделали заявление для СМИ.

По словам Меркель, может создаваться мнение, что процесс евроинтеграции "идёт медленно и европейская сторона придумывает новые требования".

"Но мы видим ряд результатов и прогресс", - уверила она.

Меркель также добавила, что "все страны - члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес", чтобы страны Западных Балкан были приняты в Евросоюз.

Ранее президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС. "К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - подчеркнула она.