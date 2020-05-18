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Не Украина, а Русь: Адвокат поддержал идею нового украинского государства
18 мая 2020, 13:55 • 43 • Политика
Известный украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею, блуждающую в умах экспертов Незалежной, о воссоздании украинского государства, назвать которое предлагается Русь.
У себя на странице в соцсети Facеbook известный украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Владимира Зеленского, напомнив о том, что ещё на заре своей карьеры в должности главы государства тот желал всё изменить, в том числе и место для резиденции.
Однако, как считает юрист, всё изменилось, едва президент посетил "бал Сатаны". Что именно подразумевает под этим Федур, непонятно. Сам он пояснять не стал, а лишь отметил, что Зеленский "не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, который сегодня назван "Украинский дом".
"Но какая-то высшая сила его к Ленину не отпустила, - продолжает свою мысль адвокат. - Так что он продолжит этот адский круг, если не разорвёт его".
А после Федур поддержал идею, блуждающую в умах украинских экспертов, о воссоздании украинского государства, назвать которое предлагается Русь.
"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", - резюмировал юрист свою публикацию.
Фото: скриншот facebook/profile.php?id=100015110408495
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