Не Украина, а Русь: Адвокат поддержал идею нового украинского государства

У себя на странице в соцсети Facеbook известный украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Владимира Зеленского, напомнив о том, что ещё на заре своей карьеры в должности главы государства тот желал всё изменить, в том числе и место для резиденции.

Однако, как считает юрист, всё изменилось, едва президент посетил "бал Сатаны". Что именно подразумевает под этим Федур, непонятно. Сам он пояснять не стал, а лишь отметил, что Зеленский "не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, который сегодня назван "Украинский дом".

"Но какая-то высшая сила его к Ленину не отпустила, - продолжает свою мысль адвокат. - Так что он продолжит этот адский круг, если не разорвёт его".

А после Федур поддержал идею, блуждающую в умах украинских экспертов, о воссоздании украинского государства, назвать которое предлагается Русь.

"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", - резюмировал юрист свою публикацию.