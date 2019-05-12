Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
О киевском нюрнбергском законе
Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил г...
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
Главная / В мире

«Не угроза, а мишень»: как Иран реагирует на усиление военной группировки США на Ближнем Востоке

12 мая 2019, 23:39  •  66 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не хочет начинать войну с Ираном. По словам дипломата, цель американцев — «изменить поведение руководства исламской республики». Это высказывание прозвучало на фоне усиления корабельной и авиационной группировки Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Однако высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции усомнились в том, что Вашингтон решится применить свои авианосцы против Тегерана, поскольку сейчас эти корабли — «не угроза, а мишень». По мнению экспертов, Белый дом пытается оказать давление на Тегеран, чтобы тот пошёл на уступки по своей ядерной и ракетной программам. Однако аналитики отмечают, что действия Вашингтона лишь ухудшают позиции умеренных кругов внутри республики, которые настроены на диалог с Западом.
 
Авианосец USS Abraham Lincoln проходит на юг по Суэцкому каналу, 9 мая 2019 года AFP
 

Первые две недели мая ознаменовались серьёзной эскалацией американо-иранского противостояния, которое со стороны США выразилось в расширении санкций и отправки группировки войск на Ближний Восток, а со стороны Ирана — в частичной приостановке исполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом на резкие заявления с обеих сторон не скупятся политики, дипломаты и военные самого высокого уровня.

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии своего визита в Россию рассказал о целях, которые Вашингтон преследует своими действиями в отношении Тегерана.

«Мы не допустим просчётов. Наша цель — не война, а изменение поведения иранского руководства. Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и чего заслуживает», — заявил Помпео.

При этом в ходе беседы с CNBC глава Госдепа назвал переброску дополнительных сил на Ближний Восток «необходимыми мерами» для укрепления безопасности Соединённых Штатов в регионе. По его словам, Вашингтону нужны силы сдерживания на тот случай, если Тегеран решит нанести ущерб американским интересам в Афганистане и на Ближнем Востоке. Помпео добавил, что эти силы нужны для того, чтобы должным образом ответить, «если что-нибудь произойдёт».

Напомним, что 5-го мая советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил об отправке ударной группы ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактической группы бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования. А через несколько дней Пентагон утвердил дополнительную переброску на Ближний Восток десантного транспорта-дока типа «Сан-Антонио» USS Arlington и несколько ЗРК Patriot.

Эти действия сопровождались заявлениями, что эскалацией напряжённости якобы занимается Иран, а Соединённые Штаты лишь защищают свои интересы.

Более того, американские власти постоянно декларирует свою готовность к началу переговоров по выработке нового «всеобъемлющего соглашения» с Ираном в ядерной сфере, которое Вашингтон видит в качестве замены СВПД (из которого Штаты в одностороннем порядке вышли год назад). И это несмотря на то, что как на Западе, так и на Востоке указывают Вашингтону, что именно его действия привели к текущему росту напряжённости.

  • Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, усиление американского военного присутствия в том или ином регионе как намёк на готовность применить силу стало манерой поведения американских властей. И он обратил внимание Майка Помпео на то, что для решения всех вопросов стоит пользоваться инструментами дипломатии, а не угрозами.

«Но для этого нужно иметь вкус к дипломатии, который сейчас присутствует не у всех. Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов, баланса интересов. Это единственный путь. Навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивная и тупиковая позиция», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет ни с кем войны, однако будет «со всей силой защищаться», если США проявят агрессию по отношению к ИРИ.

Об этом же в воскресенье, 12 мая, сказал и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами. Вместе с тем он усомнился в том, что США решится применить свои авианосцы против Тегерана, поскольку иранские оборонительные возможности «адекватны и достаточны», а американские корабли уязвимы.

«Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесём удар в голову», — заявил Салами.

При этом командующий ВВС и ВКС КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что американский авианосец сейчас является мишенью, а не угрозой.

«Американский авианосец, на котором находятся не менее 40—50 самолётов и 6000 военнослужащих, раньше был для нас угрозой, а теперь он стал мишенью», — цитирует Хаджизаде РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

  • Входящий в авианосную группу ракетный крейсер типа «Тикондерога» USS Leyte Gulf проходит Суэцкий канал
  • Facebook
  • © USS Abraham Lincoln (CVN 72)

«В Вашингтоне считают, что весь мир — зона интересов США»

Говоря о последней эскалации американо-иранского конфликта, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT констатировал, что в Вашингтоне считают весь мир зоной интересов США. Однако эксперт отметил, что Штаты всегда считали Ближний Восток приоритетным направлением своей внешней политики.

«Есть несколько моментов. С одной стороны — противостояние Ирана и Израиля, который является стратегическим союзником США при нынешней администрации Белого дома. Второе направление — поддержка Саудовской Аравии, ещё одного американского союзника в данном регионе, и проблема взаимоотношений между суннитами и шиитами. Штаты хотят играть главную роль в урегулировании данного конфликта», — заявил Солонников.

По его словам, Соединённые Штаты хотят изменить внешнюю политику Ирана, исходя из своих политических интересов и приоритетов в регионе, однако если этого не удастся добиться при нынешнем руководстве, то Вашингтон рассматривает вариант смены правящего режима.

«США уже давно декларируют эту задачу и пытаются реализовать её разными методами. Все карты, которые есть на руках у американцев, они будут использовать в этой игре, и объявление данной концепции со стороны Помпео особенно ничего не изменило», — добавил Солонников.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк рассказал, что в отношении Ирана Вашингтон использует традиционную для нынешней американской администрации внешнеполитическую тактику, которую Дональд Трамп отработал ещё будучи предпринимателем.

«Сначала какую-то страну, не важно, Россия это, Иран, Китай или Венесуэла, откровенно прессуют, угрожают ей, вводят новые санкции и грозят более жёсткими дополнительными, а потом делают какие-то заявления о возможности диалога, компромисса и так далее... Не знаю, как в сфере бизнеса, но в сфере международных отношений имеются достаточно чёткие пределы, до которых та или иная страна готова отступать в поисках этого самого компромисса», — отметил эксперт.

Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI

Собеседник RT добавил, что руководству Иранав 2015 году пришлось пойти на заключение СВПД после многолетних переговоров и исчерпания политических ресурсов в поисках компромисса по ядерной программе. В итоге подписанный документ был очень неоднозначно встречен в иранском обществе, особенно в консервативных кругах.

«В Иране многие сочли, что это совершенно недопустимые уступки и капитуляция, что руководство страны, прозападные либералы, сдали национальные интересы страны во имя каких-то пустых обещаний», — пояснил Батюк.

«То, что США вышли из этой сделки и ввели новые санкции, — это сильнейший удар по умеренным кругам в Исламской Республике Иран, готовым к какому-то компромиссу и диалогу с западными партнёрами. И если в Вашингтоне ожидают каких-то новых уступок и сдачи позиций со стороны Тегерана, то это очень ошибочное представление в той ситуации, которая сложилась в ирано-американских отношениях», — подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
12 мая 2019, 17:24
Взрывы и пожар на нефтяных танкерах в порту ОАЭ назвали фейком
12 мая 2019, 20:39
Преклонный возраст, слабое здоровье и переутомление: Выборы в Индонезии стали причиной смерти почти 500 человек
12 мая 2019, 10:54
Из Нотр-Дама предлагают сделать "умный дом"
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
12 мая 2019, 10:39
Двигатели «несоюзнического производства»: ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
12 мая 2019, 20:39
Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2019, 05:24
Российские С-500 "похоронят американские F-35" и дотянутся до космических объектов - NI
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
10 мая 2019, 00:24
"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
12 мая 2019, 07:39
Зеленский готовится к войне на Донбассе
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.