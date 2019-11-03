Не уедет жить в Ригу: Лепсу закрыли дорогу в Латвию

Певец и гражданин России Григорий Лепсверидзе (Лепс) стал персоной нон грата на территории Латвии. Об этом сообщает телеканал "360".

Решение озвучил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Он поведал, что Лепс был включен в список нежелательных лиц на основании статьи 61 закона "Об иммиграции".

Решение означает, что Рига считает певца угрозой для госбезопасности страны. Запрет на въезд введён на неопределённый срок.