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Не уедет жить в Ригу: Лепсу закрыли дорогу в Латвию

03 ноября 2019, 19:54  •  133 • В мире
Григорию Лепсу значительно усложнили жизнь, закрыв дорогу в Латвию. Рига считает певца угрозой госбезопасности.
Певец и гражданин России Григорий Лепсверидзе (Лепс) стал персоной нон грата на территории Латвии. Об этом сообщает телеканал "360".
Решение озвучил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Он поведал, что Лепс был включен в список нежелательных лиц на основании статьи 61 закона "Об иммиграции".
Решение означает, что Рига считает певца угрозой для госбезопасности страны. Запрет на въезд введён на неопределённый срок.

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