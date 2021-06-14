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«Не удосужились предъявить доказательства»: Путин — об обвинениях во «вмешательстве» и предстоящей встрече с Байденом

14 июня 2021, 22:10  •  64 • В мире
США неоднократно выдвигали обвинения в адрес России в кибератаках и вмешательстве во внутренние дела страны, однако ни разу не предоставили доказательств. Об этом в интервью NBC заявил Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что в Москве ожидали предложений от Вашингтона провести встречу на высшем уровне, и выразил мнение, что отношения двух держав «деградировали до самой низкой планки за последние годы». Кроме того, президент РФ подчеркнул, что своей главной задачей считает укрепление государства.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Российский лидер Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC заявил, что задача укрепления России является для него самой важной в жизни. Беседа президента с журналистом NBC Киром Симмонсом состоялась 11 июня в Кремле. Полная запись разговора опубликована 14 июня.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

Рассуждая о будущем руководстве России, Путин выразил готовность сделать всё, чтобы поддержать человека, демонстрирующего определённые качества.

«Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны», — сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что не думает о своей безопасности после ухода с поста президента.

«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и её народа», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что после его ухода ничего в стране «не обрушится». Рассуждая об этом, он привёл в пример начало своей работы на посту президента.

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«Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 млрд были у нас золотовалютные резервы, а долгов было $120 млрд», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что сейчас «много проблем, но ситуация абсолютно другая». «И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», — заключил Путин.

НАТО, холодная война и учения российских войск

 

Путин в ходе беседы с журналистом NBC назвал НАТО «рудиментом холодной войны». Президент отметил, что нынешнее предназначение альянса «не очень понятно».

«Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли», — напомнил глава российского государства.

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Говоря о расширении НАТО, Путин напомнил об устном обещании Михаилу Горбачёву, в котором ему заявили, что альянс не намерен расширяться на восток, но в итоге это всё же произошло. Симмонс, в свою очередь, отметил, что документально эти договорённости нигде не зафиксированы.

«Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле», — сказал Путин.

Интервьюер спросил президента об учениях российских войск, в ответ на что президент подчеркнул, что манёвры проводятся на российской территории.

«Мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации», — отметил президент.

Он также сказал, что в это время США проводили учения на Аляске «в непосредственной близости» от российских границ, также на собственной территории Соединённых Штатов. «Мы даже на это внимания не обратили», — констатировал Путин.

Он напомнил об учениях Defender Europe, которые проходят у российских границ.

«40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?» — спросил президент.

Об отношениях с США

 

По словам Путина, его не удивило то обстоятельство, что глава Белого дома Джо Байден предложил встречу, не выдвинув предварительных условий. Российский лидер объяснил этот шаг текущим состоянием российско-американских отношений.

«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России», — сказал президент.

Он отметил, что российская сторона ожидала подобных предложений, поскольку ранее внутриполитическая повестка в США не давала возможности восстанавливать отношения «на каком-то приемлемом уровне».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что самой главной ценностью в международных отношениях являются стабильность и предсказуемость. При этом он сказал, что со стороны американских партнёров приверженности этому принципу не наблюдается.

«Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость? Всё время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг — бум, войска из Афганистана выводятся. Это что — стабильность, предсказуемость?» — заявил президент.

Об обвинениях во вмешательстве и законе об иноагентах

Путин выразил мнение, что российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе в США.

«Мы это видим, мы хорошо знаем, нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства — просто голословные обвинения. Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, — тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали этого», — сказал Путин.

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При этом он уточнил, что в России поддерживают борьбу афроамериканцев за свои права, но выступают против любых видов экстремизма.

Говоря о защите от попыток вмешательства в российские внутренние дела, Путин обратил внимание на то, что закон об иноагентах в РФ был принят гораздо позже, чем в США. По словам президента, документ в России приняли совсем недавно с целью защитить российское общество от вмешательства извне. При этом журналист NBC несколько раз перебивал главу государства, заявляя, что сравнения с Соединёнными якобы являются «вмешательством» в их внутренние дела.

«Нет. Если вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — ответил Путин.

Российский лидер также указал, что многие структуры «так называемого гражданского общества» финансируются из-за рубежа.

«Готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом, и когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы, и они мягче, чем ваши», — обратился к интервьюеру президент.

Журналист NBC выразил уверенность, что в предстоящей беседе с Путиным Байден задаст вопрос об Алексее Навальном. Интервьюер обратился к российскому лидеру с вопросом о страхе перед оппозицией. Российский лидер счёл это предположение смешным.

«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция, или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», — сказал президент.

Впоследствии журналист NBC несколько раз возвращался к теме Алексея Навального. В частности, он спросил у президента, покинет ли блогер тюрьму живым. Напомним, в феврале Мосгорсуд удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил Навальному наказание в виде трёх с половиной лет заключения в колонии общего режима, заменив таким образом условный срок на реальный. Путин подчеркнул, что подобные вопросы в России не находятся в ведении главы государства.

«У нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд — освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего», — сказал президент.

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