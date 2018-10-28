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Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»

28 октября 2018, 20:09  •  159 • Политика
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко ради спора о Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко намеренно нарушил протокол встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы лишний раз поспорить о Донбассе. Об инциденте рассказал украинский телеканал «112 Украина».
Встреча двух лидеров прошла в пятницу, 26 октября, в рамках экономического форума в городе Гомеле. По протоколу первым выступил Порошенко и говорил об экономическом сотрудничестве. Вторым выступил Лукашенко, который также говорил об экономике двух стран. Под конец белорусский лидер заявил о необходимости остановить братоубийственную войну в Донбассе, а уже потом решать - кто виноват.
Порошенко не смог промолчать по этому поводу и в нарушение протокола снова взял слово. На этот раз он долго и упорно разглагольствовал о конфликте в Донбассе, постоянно поминая Россию и Москву.

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