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Не удар, а взрыв: Готовится ядерная катастрофа

02 марта 2022, 02:10  •  1789 • Политика
Военная операция России на Украине нужна, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. На это указывает целый ряд факторов.
В случае присоединения Украины к НАТО время полёта ракеты с ядерным боезарядом до России сократится до 2 минут. Однако Киев может устроить ядерную катастрофу и без всяких ракет. В пользу этого говорят сразу пять вызывающих крайнее беспокойство факторов.
Одна из первых вещей, которую сделали русские военные на Украине, - это взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Это сделано в том числе из-за озвученных ранее угроз со стороны украинских деятелей использовать ядерную станцию как последнее средство против России. Однако это не единственная подобная угроза на Украине.

Что не так с АЭС Украины

В данный момент, несмотря на ситуацию, в стране работают все 15 энергоблоков всех АЭС Украины. Для справки, обычно одновременно работали семь или восемь энергоблоков, остальные были на профилактике, на ремонте и прочем. Ситуацию усугубляет и то, что станции работают на ядерном топливе из США, хотя сделаны для топлива из России. Не трудно догадаться, какими проблемами это грозит.

Наблюдается "перегрев"

Особое беспокойство вызывает Запорожская АЭС. По имеющимся данным, она сейчас генерирует избыточную энергию. Как говорят специалисты, украинская атомная станция "перегрета". Вкупе с "неродным" ядерным топливом это может привести к серьёзной катастрофе.

Американский след

Ещё до начала военной операции в США твердили, что "агрессия" России начнётся со стороны Чернобыльской АЭС, "когда промёрзнет земля". Однако если посмотреть не на слова, а на дела американцев, то выяснится: они следят не за температурой, а за направлением ветра, что говорит о многом.

Военная "помощь" НАТО

Вызывают беспокойство и действия Киева. Ещё до начала военной операции России на Украине власти "Незалежной" запросили у НАТО не что-нибудь, а дозиметры и немало техники для радиоактивной разведки. То есть налицо явные признаки подготовки к ядерной катастрофе.

Самолёт из Южной Кореи

Последним фактом в копилку является неожиданная передислокация американцами самолёта, который способен вести радиационный контроль. Он перемещён из Южной Кореи в Британию и теперь ждёт отправки на Восток Европы.
Вышеперечисленные факты на фоне событий на Украине вызывают нешуточные опасения. Однако все вместе они складываются в ещё более неприятную и опасную картину. Очень похоже, что своевременные действия России предотвратили или отложили ядерную катастрофу.

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