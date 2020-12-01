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Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР

01 декабря 2020, 10:45  •  316 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
РФ не оправдала надежды Запада
Обострение конфликта в Карабахе, протесты в Белоруссии и политический кризис в Киргизии стали последствиями распада СССР. Однако в нестабильности, которая наблюдается в этих странах, есть и рука Запада. О том, какие цели преследуют эти государства рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.
Она отмечает, что ущерб странам-участницам Союза был нанесен еще при определении территорий государств большевиками. Многие границы расчерчивались произвольно, что привело к разделению народа. Титульные нации, настаивавшие на собственной независимости, не были готовы предоставить такое же право собственным меньшинствам, считает Нарочницкая.
"В результате фактически ни одно новое образование не было сформировано по историческому принципу "нация, территория, государство". Там не было единодушного населения и единодушных элит", – приводит ее слова "Украина.ру".
Сейчас о стабилизации обстановки в этих странах, по ее мнению, нет речи – в большинстве своем вопрос состоит лишь в способности удержаться на плаву. В этом плане, отмечает Нарочницкая, Россия оказалась более устойчивой.
В 90-е годы, когда распался Союз, западные страны были уверены, что РФ не сможет возродить статус великой державы с самостоятельным голосом. Однако их расчеты не оправдались, подмечает эксперт. В связи с этим одной из главных задач Запада стало создание нестабильной обстановки по нынешним границам России. Киргизия, Белоруссия и Украина стали жертвами давления на Москву, заключила она.
Американцы, тем не менее, полагают, что Россию рано или поздно ждет развал, в результате чего Крым снова станет частью Украины, если та сможет продержаться до этого момента.

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