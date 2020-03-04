Не у дел остаётся не только Джордж Сорос, но и «коллективный Запад»?

Издания, близкие к главе президентской администрации Андрею Ермаку, разгоняют тезис о том, что смена правительства тождественна смене курса. Мол, всех «соросят» изгнали, как и одиозных протеже «мировой закулисы», а значит, новое правительство будет, в первую очередь, «по-настоящему украинским». На самом же деле, нам выдают мнимое за действительное. Остаются и «соросята», и соглядатаи «коллективного Запада». Но главный маркер происходящего – в правительство не пожелали прийти профессионалы.

Наотрез отказалась войти в новое правительство бывший министр юстиции Елена Лукаш (действующий министр Малюська остался на своём месте лишь потому, что Зеленский был уверен, что Лукаш удастся уломать, и не искал другого сменщика). Отказался занять пост генерального прокурора бывший замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов. Но, в отличие от незаметного Малюськи, генпрокурор Рябошапка, сделавший всё, чтобы Пётр Порошенко избежал судебной ответственности, оставаться в своём кресле более не мог. Слишком токсичным он стал для «слуг народа». Его сменщиком может стать юрист «Квартала-95» Сергей Ионушас. Как и бывший глава администрации президента Богдан, Ионушас – юрист олигарха Коломойского. Но двое коллег между собой откровенно не ладили, что и стало причиной непопадания Ионушаса в первый состав правительства. Осенью ходили слухи, что Ионушас может сменить Рябошапку, но Богдан сделал всё, чтобы это назначение не состоялось.

Говорят, что Рябошапка подключил все свои зарубежные связи, чтобы усидеть в кресле генпрокурора. Но глава президентской администрации Ермак настоял на смене главы надзорного ведомства. Посмотрим, сможет ли Зеленский заменить ставленника Сороса ставленником Коломойского. Пока же Зеленскому названивают западные дипломаты, убеждая не увольнять Рябошапку.

Как отмечают опытные эксперты, смену правительство неверно было бы трактовать, как смену курса. Как выразился политолог Руслан Бортник, пока речь можно вести о «дебогданизации» правительства – устраняют тех, кого ангажировал Андрей Богдан. Назначение Резникова «смотрящим за перемирием на линии соприкосновения», по мнению политолога Михаила Погребинского, «никак не способствует ре-интеграции Донбасса – это не тот случай». «Смена Пристайко на Кулебу не означает смену курса, - доказывает Бортник. – Разница с прежним кабинетом лишь в том, что тогда учитывались интересы двух олигархов, Пинчука и Коломойского, а теперь учли ещё интересы Ахметова». «Соросята», к слову, из правительства отнюдь не изгнаны, как уверяют киевские издания. Тимофей Милованов, как и прежде, будет заниматься рынком земли, правда, уже в статусе министра сельского хозяйства. Выполнять волю Сороса. Что изменилось-то, кроме названия министерской должности?

В общем, украинские политологи толку от перемен не видят. Мы же скажем вот о чём. Как правило, украинские премьеры традиционно назначаются президентами для сброса негативной энергии общества. В нашем же случае вышло так, что глава администрации Ермак, формируя правительство и подыскивая премьера, вольно или невольно сделал не премьера, а президента ответственным за будущий негатив правительства – дело представлено так, что правительство формирует Зеленский. Заметьте, не премьер! А значит, не премьеру и ответственность нести, если что. Поступить с ним, как с Гончаруком (или Яценюком, Тимошенко и т.д.) не получится. Весь негатив отныне падёт на Зеленского.