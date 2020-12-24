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Не тюрьма, но и не свобода: Суд вынес приговор муниципальному депутату Галяминой

24 декабря 2020, 03:15  •  59 • Политика
Суд вынес приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, которую обвиняли в нарушении правил организации митингов. В следующие два года ей грозит не тюрьма, но и не свобода.
Приговор вынес Тверской суд Москвы. Судья посчитала достаточным наказание в виде двух лет колонии условно и испытательного срока на такой же период. Сторона обвинения настаивала на трёх годах колонии общего режима, сторона защиты требовала оправдать подсудимую.
Галяминой выдвигалось обвинение по статье 212.1. Уголовного кодекса России - "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Следствие выяснило, что депутат несколько раз призывала людей принять участие в акциях, которые являлись несанкционированными.
Во время заседания упоминалось, что одна из таких акций создала опасность для распространения COVID-19, так как проводилась в период карантинных ограничений. Кроме того, из-за мероприятия могли случиться аварии, а также были подвергнуты опасности жизнь и здоровье людей - ценности, охраняемые конституционно.
Сама Галямина утверждает, что это были не митинги, а встречи с избирателями, а её уголовное преследование политически мотивированно.

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