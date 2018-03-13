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“Не твоя, вот ты и бесишься”: Почему США устроили истерику из-за Восточной Гуты

13 марта 2018, 19:39  •  207 • В мире
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал развернутый комментарий относительно заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтон “готов к новым действиям в Сирии"
По мнению министра иностранных дел, недавние сигналы от Вашингтона свидетельствуют о его стремлении не допустить полного разгрома боевиков в Восточной Гуте, прилегающей к Дамаску:
Резолюция 2401 потребовала ото всех прекратить огонь: при понимании, при условии, что на террористов не распространяется обязательство сторон не применять оружие. И при втором понимании, что эта пауза, о которой идёт речь, гуманитарная, станет предметом договорённости всех тех, кто находится на земле. Те, кто находятся на земле внутри Восточной Гуты, которыми верховодит "Джебхат ан-Нусра", не хотят выполнять свои обязательства, а хотят только одного: чтобы правительство перестало стрелять, и чтобы они получили передышку".
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Резолюция 2401 была единогласно принята Советом Безопасности ООН 24 февраля 2018 года и призывала к прекращению огня на всей территории Сирии. При этом в документе однозначно прописано, что его действие не распространяется на военные операции против ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" и связанных с ними организаций и прочих террористических группировок. Кроме того, западные страны так и не смогли повилять на подконтрольные им группировки, которые сейчас находятся в Восточной Гуте:
"Второй аспект этой проблемы — это наши западные партнёры, которые не скрывают, что имеют очень тесные контакты с теми, кто в Восточной Гуте сейчас находится, и которые не смогли выполнить своё обязательство по резолюции 2401, заключающееся в том, чтобы повлиять на своих подопечных, приструнить их и заставить прекратить обстреливать жилые кварталы. Ни того, ни другого западные коллеги во главе с США не сделали. И то, что вчера Никки Хейли пригрозила внести новую резолюцию, которая, как я понимаю, уже готова, означает только одно: они провалились в выполнении предыдущей резолюции".
Напомним, что накануне постпред США при ООН в традиционной манере заявила о решимости США нанести удар по Сирии, если Дамаск не будет "слушаться":
Мы также предупреждаем любое государство, которое хочет навязать свою волю с помощью химических атак и страданий, в особенности это касается сирийского режима: США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо".
При этом Хейли оговорилась, что США "не предпочитают" этот путь. Обвинения в мифических атаках с помощью химического оружия – излюбленный способ Запада демонизировать политических оппонентов, что можно было наблюдать в Сирии на протяжении последних 8 лет, а до этого - в Ираке и других странах.
По словам главы российского МИД, "новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов нельзя будет трогать".
Также он добавил, что данная инициатива свидетельствует о верности предположения, что "американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима".
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Данную версию также подтвердил "Царьграду" политолог и востоковед Вячеслав Матузов:
"Я думаю, что когда делают такие заявления, готовиться к удару надо в любом случае. И я обратил внимание на то, что в Восточном Средиземноморье наши уже обозначили военно-морские учения с ракетными стрельбами, и объявили там закрытым ряд районов. Это тоже один из показателей, что наши серьезно воспринимают текущую обстановку, и правильно делают".
При этом эксперт добавил, что, если говорить о реальных возможностях, то американцы все-таки воздержатся от татаки, несмотря на обидное поражение в Восточной Гуте:
Их, безусловно, очень сильно расстроило поражение в Восточной Гуте, где, как была информация, находились и американские военные советники. И сейчас они оказались в окружении, и, по существу, им предлагается безоговорочная капитуляция. Я думаю, что это давление вызвано именно данным обстоятельством".
О том, как далеко могут зайти вашингтонские "ястребы", чтобы не допустить захвата в плен своих военных специалистов, мы узнаем уже совсем скоро. Важно помнить одно: удар по базе "Шайрат" в апреле прошлого года также был нанесен после криков о "применении химического оружия".
Афанасьев Андрей

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