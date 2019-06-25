Не тушкой, так армянскими авиалиниями: Ереван готов доставить туристов из России в Грузию в обход

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян. По его словам, согласны "оказать помощь" российским отдыхающим сразу три армянские авиакомпании - Atlantis European Airways, Taron Avia и "Армения".

"Сразу после опубликования указа Путина я обратился ко всем армянским авиакомпаниям по поводу их готовности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ – Грузия и обратном направлении из-за российско-грузинской напряженности", - написал Чагарян.

Для "оказания помощи" армянские авиаперевозчики" готовы выделить пять бортов. Позднее к ним планируют добавить еще два самолета.

Напомним, что в Грузии вот уже какой день продолжаются агрессивные протесты против России и русских. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москву волнуют не внутренние дела самой Грузии, а антироссийский характер акций протеста.

21 июня преидент России распорядился с 8 июля временно запретить авиасообщение с Грузией.Кроме того, глава государства рекомендовал туроператорам и турагентам на время запрета перелётов в Грузию не продавать турпутёвки из РФ в эту страну.