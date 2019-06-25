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Не тушкой, так армянскими авиалиниями: Ереван готов доставить туристов из России в Грузию в обход
25 июня 2019, 01:39 • 39 • В мире
Как только был опубликован указ президента Владимир Путина о временной приостановке полетов между Москвой и Тбилиси, как в Ереване заявили о своей готовности доставить туристов из России в Грузию в обход всех запретов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян. По его словам, согласны "оказать помощь" российским отдыхающим сразу три армянские авиакомпании - Atlantis European Airways, Taron Avia и "Армения".
Для "оказания помощи" армянские авиаперевозчики" готовы выделить пять бортов. Позднее к ним планируют добавить еще два самолета.
Напомним, что в Грузии вот уже какой день продолжаются агрессивные протесты против России и русских. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москву волнуют не внутренние дела самой Грузии, а антироссийский характер акций протеста.
21 июня преидент России распорядился с 8 июля временно запретить авиасообщение с Грузией.Кроме того, глава государства рекомендовал туроператорам и турагентам на время запрета перелётов в Грузию не продавать турпутёвки из РФ в эту страну.
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