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Не туда смотрите: в России назвали главного врага Украины
06 июля 2020, 08:00 • 50 • Политика
Киеву следует задуматься о происходящем в стране, а не кивать на "агрессивных" соседей
Обещания украинской стороны разместить в Черном и Азовском морях комплексы ракет "Нептун" для "сдерживания" России прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, Киеву стоит задуматься о ситуации в стране. Главным врагом Украины на сегодняшний день является вовсе не Россия. Угрозу представляют украинские националисты, которые уничтожают страну и рушат братские связи между народами. Под их влияние попадают власти Незалежной, подчеркнул Цеков.
Сенатор призвал Киев прекратить угрозы и напомнил о последствиях любой атаки на нашу страну. Россия может отразить любое нападение.
"А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг",
– заявил он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, ранее места размещения якобы угрожающих Крымскому мосту ракет назвал глава ВМС Украины Алексей Неижпапа. В Незалежной похвалились способностью "Нептуна" поражать сразу несколько целей. Крылатую ракету тем временем оценил российский эксперт – создать свою версию Х-35 украинцам удалось благодаря документации, которая осталась в стране после 91-го года.
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