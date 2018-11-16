Не царское дело – вентиль крутить

Пока Петр Алексеевич Порошенко, занимающий пост президента Украины, тщательно подсчитывает барыши от продажи своих активов на Украине, на Незалежной продолжают замерзать жители 22 городов, сидящие без отопления. А там, где отопление дают, иногда даже вместе с горячей водой, изношенные теплотрассы, не ремонтировавшиеся годами, устраивают городские фонтаны из теплой воды в самых неожиданных местах и в никем не спрогнозированные время. Завет киевского мэра Виталия Кличко о том, что пора «готовиться к земле», начинает реализовываться на глазах. Потому что сегодня не все смогут в завтрашнем дне согреться, прислонившись даже к теплой батарее. Мало кто может даже сегодня, не говоря о завтра.

Сторонники Порошенко тиражируют оптимистические сообщения, что вата, мол, может засунуть свой газ себе, сама знает куда, поскольку метеорологи обещают Украине аномально теплую зиму. Но заклинания слабо помогают тем, кто мерзнет, поскольку, в отличие от Зоряна и Шкиряка, они не обучены дыхательной гимнастике йогов, призванной согревать в условиях ледяных батарей и закаляющего холодного душа. Все больше требований выключить отопление вообще, поскольку по факту его нет, а в квитанциях на оплату ЖКХ его там столько, что деньги впору на паперти собирать.

Как уже было отмечено, у Порошенко сейчас масса дел по обустройству своего пост-президентского будущего. А к нему в такое ответственное время лезут со всякими мелочами, с назойливыми вопросами про отопление, воду горячую. Про Смелу, Шепетовку, Кривой рог и прочие города, где массово закаляют украинцев. Как тут не стать раздражительным, когда мысли о другом. Как не рассердиться на неженок? Но Петр Алексеевич сумел дать достойный ответ.

- Крутить вентиль – это не дело президента. Я этим не занимался и не буду заниматься., – заявил он на пресс-конференции с министром региональной политики Геннадием Зубко. И добавил. - Отопление в городах – прямая ответственность городских глав. Подготовка к зиме – это ответственность местной власти. Даю вам несколько часов мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел.

А ведь слукавил Петр Алексеевич! И не просто слукавил, а напрямую солгал, получается. Совсем недавно, в июне нынешнего года он, конечно, не крутил вентиль (не доверили старшие партнеры), но с пиететом и почтением держался за вентиль на символическом открытии газопровода TANAP, который, кстати, к Украине никакого отношения не имеет и идет в обход нее, поскольку построен для транспортировки азербайджанского газа через Турцию в Европу. Но подержаться за вентиль в компании Эрдогана и Ильхама Аливева для Порошенко было за честь.

А украинские вентили крутить Порошенко действительно не к чему. Зачем, если он и так всю Украину, не будем говорить, на чем, и так вертит.