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Не трясло? Меркель поговорила с Трампом про поддержку Украины
28 июня 2019, 07:39 • 175 • Политика
Американский президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине. Как отмечают зрители: "Неужели, на этот раз Меркель не трясло?". Напомним, Ангеле Меркель становилось плохо во время встречи с новым президентом Украины, а также на вчерашнем официальном мероприятии. У нее начиналась неконтролируемая дрожь, она не знала куда деть руки и постоянно меняла позы.
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сегодня проблематику поддержки экономических реформ на Украине. Напомним, сегодня стартовал саммит G20.
На встрече Трамп и Меркель также поговорили о ситуации с Ираном, а также обсудили еще ряд актуальных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Они рассмотрели широкий спектр вопросов, включая поддержку экономической реформы на Украине", - отмечается в сообщении. Деталей и каких-то конкретных заявлений по поводу обсуждаемых ими тем не было.
Между тем, присутствующие на саммите представители немецкой стороны отметили, что во время встречи канцлер чувствовала себя превосходно. Напомним, что Ангела Меркель приковала к себе внимание тем, что ей дважды становилось плохо на официальных мероприятиях – так, ее трясло во время встречи с новым президентом Украины, а также она не могла унять дрожь на минувшем мероприятии, не знала куда деть руки и постоянно меняла позы. Ей даже поднесли стакан воды, от которого она отказалась.
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