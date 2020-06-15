Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги

Автор:

Топоров Алексей

Сплошные выгоды от Москвы

На парад Победы, который в связи с коронавирусом состоится в Москве 24 июня, прибудут 75 молдавских военнослужащих. Чтоб маршировать по Красной площади. Президент Молдавии Игорь Додон уже отчитался своему местами чересчур нервному электорату, что молдавской казне эта поездка не будет стоить ровным счётом ничего: все расходы, включая перелёт, принимающая сторона берёт на себя. А вот обратно хозяйственный молдавский лидер, напротив, сможет приехать отнюдь не с пустыми руками.

Я очень надеюсь, что удастся провести и рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, так как есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить, - рассказал Додон молдавскому порталу Infotag. - Те силы, которые оспорили соглашение (между РФ и РМ о предоставлении последней российского кредита – ред.) в Конституционном суде, признают, что условия были выгодными для Молдовы. Эти 200 миллионов евро предусмотрены в российском бюджете, они были включены, когда Госдума принимала поправки в бюджет. Были и разъяснения Минфина России, сняли все вопросы. И обсуждать особо нечего - основные условия известны: 200 миллионов евро под два процента на 10 лет.

Также Додон проанонсировал электорату вероятность продления режима авторизации для молдавских перевозчиков и беспошлинного экспорта в РФ товаров из Молдавии.

"Нам на год выделили 16 тысяч (авторизаций – прим. ред.). Мы использовали полугодовой лимит за пять месяцев (исчерпание лимита в ноябре минувшего года вылилось в протесты молдавских дальнобоев с перекрытием дорог – прим. ред.). А сейчас сезон черешни, клубники, нужно экспортировать. Я на днях обратился к Дмитрию Козаку с просьбой предоставить нам в июне часть авторизаций на второе полугодие. Этот вопрос нужно обсудить. Также нужно обсудить вопрос о продлении льготы на экспорт молдавской сельхозпродукции. Этот льготный режим истекает 1 июля. За счёт беспошлинного экспорта в прошлом году наши производители сэкономили 400-500 млн леев (20-25 миллионов евро)".

Президент Молдавии вместе со своими 75 бойцами едет в Москву по факту на парад, а на деле – просить денег. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

И действительно, будет прекрасно, если будут и кредит, и новые "дозволы", и продление режима. Для молдавской стороны прекрасно. Остаётся только задаться вопросом, а что от этого получит Россия. Кроме присутствия молдавской колонны на параде Победы, хотя среди участников этого действа будет достаточно стран, о подобных преференциях и не заикающихся. Мало того, среди государств, чьи лидеры прибудут в Москву в связи с парадом, не будет таких, кто бы относился к своим бывшим русским соотечественникам так, как это делает Молдавия. Особенно в последние месяцы.

Лекарственная блокада на время пандемии

Если для большинства государств мира пандемия коронавируса – это вызов, проблема, трагедия, если хотите, то Молдова отреагировала на неё на свой лад. Кишинёв решил по полной использовать это бедствие для того, чтобы нанести новые чувствительные удары по соседу, территорию которого он упорно считает своей – по не признанной мировым сообществом республике ПМР, что уже более четверти века пытается вопреки воле мировых кукловодов жить самостоятельно от Молдавии, жить по-русски. Ещё в апреле, когда Тирасполь ввёл у себя карантин, молдавские представители потребовали в срочном порядке созвать привычный переговорный формат "5+2" (Молдавия и ПМР – стороны, ОБСЕ, Россия, Украина – посредники, ЕС и США – наблюдатели), чтобы, значит, обсудить "нарушения прав человека в Приднестровье". Под последним, естественно, подразумевались введённые ПМР ограничительные меры, которые нигде в мире не признавали нарушением прав. Но у Молдавии свой особый взгляд на мир, если тот ограничен территориальными рамками Приднестровья.

Нужно понимать, что ПМР, представляющая собой довольно узкую полоcку земли вдоль левого берега Днестра протяжённостью в 4 тысячи 163 квадратных километра, граничит только с, собственно, Молдавией и Украиной. Причём, если в годы, когда Украина была относительно вменяемой, от восточного соседа непризнанная республика порой получала какую-никакую, но поддержку, то после победы первого, а особенно второго Майданов самый западный, территориально оторванный от метрополии форпост, более 97% населения которого в 2006 году проголосовали за присоединение к РФ, стал для Киева и его западных кураторов костью в горле. Поэтому поначалу Украина ещё при Ющенко объявила Приднестровью экономическую блокаду, а с 2018 года по предварительному сговору с украинскими партнёрами молдавские таможенники начали работу на украинско-приднестровской границе. Что на деле привело к продовольственной и даже транспортной блокаде мятежного русского региона.

Таким образом, единственным окном в мир для ПМР стала территория Молдавии. И вот с начала эпидемии COVID-19 приднестровским импортёрам было направлено уведомление от Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова с требованием, чтобы все ввозимые в ПМР лекарства находились в реестре этой страны.

Данное требование неисполнимо для приднестровских поставщиков и фактически блокирует доставку в Приднестровье около 70% всей номенклатуры лекарств, производителями которых являются РФ, Украина, страны ЕАЭС и другие государства,

– отреагировал на это приднестровский МИД.

Но Кишинёву на доводы непризнанного соседа было откровенно плевать: на таможенных пунктах фуры с лекарствами стали тормозиться, а то и вовсе разворачиваться. Причём эксперты поговаривали, что таким образом Молдавия банально лоббирует интересы европейских производителей – в первую очередь румынских (а то дело дошло до того, что жители Молдавии начали ездить в ПМР за более качественными и дешёвыми медикаментами). При этом, что весьма показательно, в это же время в Румынии произошёл скандал: вице-председатель комиссии по здравоохранению Палаты депутатов Румынии Эмануель Унгуряну обвинил Министерство здравоохранения страны в том, что ведомство отмыло деньги при дважды проведённой закупке масок и защитных костюмов, которые оказались настолько некачественными, что румынские стационары отказались от них. И тогда все приобретённое было отправлено в качестве щедрого дара братской Молдавии…

Жители сёл Моловата Ноуэ, Васильевка, Кочиеры, Роги, Копанке и Варнице оказались в силу их географического расположения отрезанными от территории Молдавии. Фото: Michael Runkel/Globallookpress

За два месяца пандемии на въезде в ПМР останавливались не только лекарства, но и реагенты для тестов по выявлению коронавируса, комплектующие для ИВЛ, оборудование для дистанционного обучения школьников и студентов. Ну если всё это, пускай со скрипом, но всё же удалось протащить через таможенные кордоны, то сельхозтехнике и химикатам для защиты растений попасть на территорию республики не удалось вовсе.

И вот 16 марта Украина по партнёрской рекомендации Молдавии закрыла таможенные пункты на границе с ПМР наглухо – даже для частников на автомобилях и пешком. Причём 29 мая была предпринята попытка открыть их вновь, но уже вечером 30-го они снова были закрыты. Ни Киев, ни Кишинёв комментариев по этому поводу не дали, но все понимающие особенности политики региона эксперты сошлись во мнении, что Молдавия снова попросила союзника по русофобии закрыть на границу на замок.

Петля вокруг русского горла сжимается

Все попытки Тирасполя обсудить с Кишинёвом сложившееся положение вещей ничем не закончились – Молдавия попросту проигнорировала все предложения Приднестровья о диалоге. В то же время, когда Молдавии потребовались уступки от Приднестровья, непризнанная русская республика вставать в позу не стала: 1 июня молдавский президент Игорь Додон посетил молдавскую часть Дубоссарского района, и его глава Георгий Филиппов рассказал о том, что из-за введённого Тирасполем антиковидного карантина жители сёл Моловата Ноуэ, Васильевка, Кочиеры, Роги, Копанке и Варнице отказались в силу их географического расположения, по сути, отрезанными от территории Молдавии. И это, действительно, для многих селян было критично: многие, например, работали в ПМР, а жили в Молдавии, производили в Молдавии, а сбывали в ПМР – кто ж виноват, что в своё время из-за амбиций местечковых элит некогда большая и единая страна (не о Молдавии речь) была поделена по живому? В итоге по инициативе Кишинева состоялся телефонный разговор Додона с президентом ПМР Вадимом Красносельским, в результате которого были достигнуты необходимые соглашения. В пользу людей.

После разговора жители вышеупомянутых сёл вне зависимости от гражданства получили возможность свободно передвигаться между Молдавией и ПМР. Значит, могут, когда хотят! Почему бы не продолжить начатый диалог? Но нет… Практически сразу после этого Кишинёв в одностороннем порядке заявил об одностороннем выходе из Протокола о взаимном признании документов, которое, на секундочку, действовало с 16 мая 2001 года. Что это для зажатой в тисках недружественных государств ПМР, вряд ли нужно особо разъяснять: теперь вся документация Приднестровья от паспортов, вузовских дипломов до товарных накладных объявлена Молдавией вне закона. А, следовательно, и жители республики с их паспортами, свидетельствами о рождении, школьными аттестатами и вузовскими дипломами. Плюс появился дополнительный повод не выпускать жителей русского анклава за его пределы. Что характерно, подобное решение Кишинёва удивительным образом "совпало" с действиями Киева по саботированию Минского процесса.

Молдавия на этом не остановилась. Так, 4 июня в приднестровской части Дубоссарского района ГАИ ПМР остановили авто с молдавскими фермерами, которые в нарушение существующих правил умудрились вчетвером уместиться на двух передних сиденьях.

"Правоохранители указали на нарушение ПДД, но фермеры вели себя эмоционально, привлекли дополнительно людей, в том числе сотрудников полиции (Молдавии – прим. ред.) и представителей примэрии близлежащих сёл, – прокомментировал ситуацию сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья (ПМР) Олег Беляков. – Мы считаем, что это хорошо организованная провокация. И это не первая провокация в том районе, в начале года молдавская сторона хотела спровоцировать местное население на акции протеста против миротворческих сил (России – прим. ред.)"

Также, по словам Белякова, именно молдавской стороной по сути заблокирована деятельность вышеупомянутой ОКК.

Российский кредит на русских условиях

И вот с подобным бэкграундом президент Молдавии вместе со своими 75 бойцами едет в Москву по факту на парад, а на деле – просить денег. Ранее, кстати, точнее с апреля этого года Молдавия получила от России ещё и скидку за газ – на 10-15 долларов за кубометр, правда, радость Кишинёва была неполной, и Додон признался, что хотел бы скидки на 15-20%. Да и с самой возможностью получения российского кредита в Молдавии не обошлось без разного рода инсинуаций: кампанию против его получения начала экс-премьер Молдавии, прямая креатура США и организатор процесса дерусификации страны Майя Санду, по мнению которой её государство, если и может занимать деньги, то исключительно у различных западных институций, но только не у коварной РФ. Дело дошло до того, что депутатская группа молдавского парламента Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке подтвердить конституционность планируемого кредитного соглашения с Россией – КС не нашёл в нём ничего предосудительного, а в Кишинёве с еженедельной регулярностью начали бесноваться так называемые ветераны "российско-молдавской войны" (так теперь там трактуют карательную операцию Молдавии в Приднестровье в 1992 году), с перекрытием улиц и драками с полицией, требуя "дать отпор империи" и матеря Путина.

На парад Победы, который в связи с коронавирусом состоится в Москве 24 июня, прибудут 75 молдавских военнослужащих. Фото: Beautiful landscape/Shutterstock

И всё-таки Додон не отступает от своих намерений. И просить денег будет. Потому как ему это удобнее: в отличие от РФ, вышеупомянутые прозападные институции, будь то МВФ и ЕС, обязательно что-то требуют взамен, то бьющих по населению "реформ", то передачу Западу рынков, бюджетообразующих предприятий и промышленных активов. Москва ни о чем таком не заикается.

С учётом всех вышеизложенных действий Молдавии возникает вопрос, который звучит даже не как "давать ли?", а "на каких условиях давать?" Безусловно, терять и отталкивать Молдавию – территорию, с которой историческая Россия связана веками и которая традиционно из-за большого удельного веса местного русского населения даже когда-то называлась "РусоВлахией", для Москвы было бы неправильным шагом. С другой стороны, нужно помнить, что нынешняя Молдавия, равно как и нынешняя ПМР, – это детище начала 90-х, плод "парада суверенитетов", на волне которого был запущен лозунг "Чемодан, вокзал, Россия" (восемнадцатилетний Дима Матюшин был убит в Кишинёве за то, что говорил по-русски), во всех бедах винили Москву, вопреки исторической традиции молдавский язык был переведён на латиницу, а страну едва не объединили с Румынией. На левом же берегу Днестра хотели говорить по-русски, писать кириллицей и сохранить историческое единство с Россией. За что и получили кровавую вооружённую агрессию на свою землю, остановленную только при помощи российских миротворцев (кстати, условно пророссийский Игорь Додон целенаправленно выступает за "вывод российских войск из Молдавии"). И сейчас в ПМР проживает 213 тысяч граждан РФ на 505 тысяч населения, а российский триколор считается вторым государственным.

Понятно, что даже после принятия поправок в Конституцию РФ можно считать государством русского народа только полунамёком. Но в контексте исторической правды это именно так. Следовательно, Москва неизменно и в первую очередь должна отстаивать интересы русских, даже по злой прихоти истории оказавшихся за пределами России. И потому дать кредит Молдавии, безусловно нужно, но взамен кое-что попросить, а точнее потребовать – прекратить душить русское Приднестровье.