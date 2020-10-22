Не тотальный контроль и даже не армия: Путин рассказал, в чём сила государства

Глава государства в ходе выступления на "Валдае" отметил, что пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе.

Он подчеркнул, что испытывает гордость за страну и готовность жителей России прийти на помощь друг другу. Президент подчеркнул, что сила государства состоит не в тотальном контроле и даже не в мощи армии, а в доверии граждан.

При этом, указал он, голос народа должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы.

Сильное, свободное и самостоятельное гражданское общество должно быть суверенно, общественный интерес должны определять только граждане, сделал акцент Путин.

При этом, добавил Путин, это должен быть действительно голос народа, а не закулисные нашёптывания и не влияние извне.

"Настоящие демократию и социальное общество невозможно импортировать", - заметил он в своём выступлении.