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Не тотальный контроль и даже не армия: Путин рассказал, в чём сила государства
22 октября 2020, 21:50 • 19 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" заявил, что сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан.
Глава государства в ходе выступления на "Валдае" отметил, что пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе.
Он подчеркнул, что испытывает гордость за страну и готовность жителей России прийти на помощь друг другу. Президент подчеркнул, что сила государства состоит не в тотальном контроле и даже не в мощи армии, а в доверии граждан.
При этом, указал он, голос народа должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы.
Сильное, свободное и самостоятельное гражданское общество должно быть суверенно, общественный интерес должны определять только граждане, сделал акцент Путин.
При этом, добавил Путин, это должен быть действительно голос народа, а не закулисные нашёптывания и не влияние извне.
"Настоящие демократию и социальное общество невозможно импортировать", - заметил он в своём выступлении.
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