Не тот узник: как руководство Amnesty International объяснялось перед пранкерами за статус Навального

Российские пранкеры Лексус и Вован провели видеоконференцию с представителями Amnesty International, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. В ходе беседы руководство правозащитной организации объясняло, почему лишило блогера статуса «узника совести», а также молчаливо выслушивало открытые оскорбления в свой адрес. Кроме того, в AI заверили, что не собираются защищать права русскоязычных журналистов, задержанных в Латвии, и подчеркнули, что не общаются с RT и Sputnik.

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) провели видеоконференцию с представителями правозащитной организации Amnesty International от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

Вместе с генсеком Amnesty International Джулией Верхаар, директором отделения по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и её заместителем Денисом Кривошеевым «Волков» обсудил решение организации лишить Навального статуса «узника совести».

Информация об этом появилась 23 февраля, когда журналист издания The Grayzone Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот соответствующего письма Amnesty International.

Позднее организация подтвердила RT, что больше не может считать блогера «узником совести», объяснив это тем, что «некоторые из заявлений, которые Навальный до сих пор не осудил публично, достигают порога пропаганды ненависти».

Вероятно, речь идёт о серии роликов спорного содержания, в которых блогер открыто поддерживал националистов и выступал, в частности, за депортацию мигрантов.

Такое решение Amnesty International вызвало негодование сторонников блогера, в том числе самого Волкова, который в своём Twitter написал, что сотрудников организации «накормили говном» и им «очень понравилось».

Пранкер не преминул напомнить об этом посте во время беседы с руководством организации.

Выдавая себя за Волкова, он заявил, что присоединился к критике организации, и открыто сказал представителям Amnesty International, что те «поели много говна», подчеркнув, что «это правда». Кроме того, он сообщил, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал Amnesty International «проститутками».

При этом ни один из собеседников не стал прерывать пранкера. Верхаар лишь улыбалась, а Стразерс кивала головой.

Затем «Волков» сменил тему, затронув ситуацию вокруг русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Напомним, сотрудников этих изданий задержали в Латвии в декабре 2020 года и допросили, а в их домах прошли обыски. Власти прибалтийского государства обвиняют их якобы в «нарушении санкций Евросоюза» за работу на МИА «Россия сегодня» (оба портала входят в его структуру).

«Волков» потребовал, чтобы Amnesty International не защищало права этих журналистов, поскольку они «не заслуживают помощи». В ответ на это Кривошеев заявил, что организация в курсе сложившейся ситуации, однако не собирается как-либо на это реагировать и защищать их права. «Тебе не нужно переживать, что мы что-либо скажем по этому поводу», — заверил он пранкера.

Кроме того, заместитель директора отделения AI по Восточной Европе и Центральной Азии отдельно отметил, что организация не общается с RT и Sputnik, не даёт им комментариев и не отвечает на запросы. В то же время Кривошеев выразил сожаление, что национальные офисы Amnesty International не следуют этой линии поведения, что привело к «внутренним дискуссиям».

Позднее факт разговора подтвердил сам Алексей Столяров. В беседе с RT он отметил, что уже после того, как настоящий Волков в своём Twitter опроверг факт общения с руководством Amnesty International, представители организации начали звонить пранкерам с требованием разъяснить ситуацию.

Кроме того, Лексус прокомментировал реакцию руководства AI на нелестные отзывы о них со стороны Волкова и Ройзмана.

«Что касается эмоций спикеров, то я всего лишь донёс до них слова Волкова и Twitter-общественности, с которыми они уже ознакомились», — заявил Столяров.