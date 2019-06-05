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Не тот уровень: В Госдепе поставили условия по переговорам с Россией по СНВ-3

05 июня 2019, 10:24  •  167 • Политика
Помощник госсекретаря Андреа Томпсон пояснила изданию Defense One, почему американцы не стали обсуждать с представителями России и Китая вопросы о продлении договора СНВ-3 на международном форуме в Сингапуре. По её словам, это был не тот уровень. По условиям, которые ставят в Госдепе, дискуссии с Россией должны пройти "на другом уровне".
В Сингапуре проходит международный форум по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На полях конференции помощник госсекретаря Андреа Томпсон пояснила изданию Defense One, почему не стала обсуждать с российскими и китайскими коллегами вопрос о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Представитель Госдепа США отметила, что это, мол, был не тот уровень для переговоров. И поставила условие по будущей дискуссии с Россией по СНВ.
"Я ожидаю, что они пройдут на другом уровне, - уточнила Томпсон. - Нам предстоят некоторые переговоры".
Впрочем, и здесь без интриги не обошлось. Помощник госсекретаря США не стала вдаваться в подробности и не сообщила, на каком именно уровне ожидаются дальнейшие переговоры между Москвой и Вашингтоном по СНВ, а кроме того, не указала даже примерной даты, когда можно было бы ожидать этой встречи.

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