«Не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими принципами»: Путин на прямой линии о сделке с США по Сирии

• 81 • В России

Прямая линия с Владимиром Путиным завершилась. Президент отвечал на вопросы более четырёх часов. Большинство обращений касалось проблем внутри страны. Речь шла о медицине, зарплатах, сборе мусора, ипотеке. Также глава государства прокомментировал отношения с Соединёнными Штатами и ситуацию с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. RT вёл прямую трансляцию.

РИА Новости © Алексей Никольский

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