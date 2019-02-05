Не тонны, а пачки: Мадуро с денежным запасом "отправили" из России в Уругвай

Выступая перед своими сторонниками в Каракасе, "самоназначенный" президент Гуайдо заявил, что администрация Николаса Мадуро попытается вывезти из страны в соседний Уругвай 1,2 миллиарда долларов. При этом ранее оппозиция утверждала, что Центробанк Венесуэлы "приготовил 20 тонн золота для отправки в Россию", теперь же речь уже идет о "пачках долларов".

Хуан Гуайдо, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, сообщил, что "в данный момент" из Венесуэлы в Уругвай пытаются вывезти 1,2 миллиарда долларов. "Режим делает попытки продолжить кражу наших денег", - заявил "самоназванный" президент, слова которого в своем микроблоге в Twitter цитирует местный журналист Габриэль Батистас.

Также Гуайдо сообщил, что отказывается от участия в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео (столица Уругвая) 7 февраля.

"Мы не будем участвовать в международной конференции в Уругвае, поскольку не желаем принимать участие в ложных переговорах", - цитирует слова Гуайдо ТАСС.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя "исполняющим обязанности президента" страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.