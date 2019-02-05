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Не тонны, а пачки: Мадуро с денежным запасом "отправили" из России в Уругвай

05 февраля 2019, 03:24  •  55 • В мире
Выступая перед своими сторонниками в Каракасе, "самоназначенный" президент Гуайдо заявил, что администрация Николаса Мадуро попытается вывезти из страны в соседний Уругвай 1,2 миллиарда долларов. При этом ранее оппозиция утверждала, что Центробанк Венесуэлы "приготовил 20 тонн золота для отправки в Россию", теперь же речь уже идет о "пачках долларов".
Хуан Гуайдо, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, сообщил, что "в данный момент" из Венесуэлы в Уругвай пытаются вывезти 1,2 миллиарда долларов. "Режим делает попытки продолжить кражу наших денег", - заявил "самоназванный" президент, слова которого в своем микроблоге в Twitter цитирует местный журналист Габриэль Батистас.
Также Гуайдо сообщил, что отказывается от участия в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео (столица Уругвая) 7 февраля.
"Мы не будем участвовать в международной конференции в Уругвае, поскольку не желаем принимать участие в ложных переговорах", - цитирует слова Гуайдо ТАСС.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя "исполняющим обязанности президента" страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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