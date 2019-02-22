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Не только вывела, но и мягко посадила: SpaceX отчиталась о запуске ракеты со спутником связи

22 февраля 2019, 11:24  •  96 • В мире
SpaceX вывела в космос два аппарата и вертикально посадила первую ступень.
Американская компания SpaceX успешно вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 Nusantara Satu и лунный зонд "Берешит" израильской компании SpaceIL. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.
Зонду "Берешит" предстоит два месяца добираться до естественного спутника Земли.
Запуск осуществляла ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в четверг в 20:45 по местному времени (04:45 мск пятницы).
Американцам удалось совершить вертикальный спуск первой ступени Falcon 9, которая совершила мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у берегов Флориды. Из-за темного времени суток видеозапись запуска получилась не очень хорошая и сделана не полностью.
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на судно "Of Course I Still Love You" .
Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR
— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3
— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

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