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Не только вывела, но и мягко посадила: SpaceX отчиталась о запуске ракеты со спутником связи
22 февраля 2019, 11:24 • 96 • В мире
SpaceX вывела в космос два аппарата и вертикально посадила первую ступень.
Американская компания SpaceX успешно вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 Nusantara Satu и лунный зонд "Берешит" израильской компании SpaceIL. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.
Зонду "Берешит" предстоит два месяца добираться до естественного спутника Земли.
Запуск осуществляла ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в четверг в 20:45 по местному времени (04:45 мск пятницы).
Американцам удалось совершить вертикальный спуск первой ступени Falcon 9, которая совершила мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у берегов Флориды. Из-за темного времени суток видеозапись запуска получилась не очень хорошая и сделана не полностью.
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на судно "Of Course I Still Love You" .
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