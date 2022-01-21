Не только в Украине дело: В МИД чётко обозначили требование по Болгарии и Румынии

МИД России чётко обозначил свои требования по гарантиям безопасности. Дело не только в Украине. Предложения Москвы подразумевают вывод сил альянса из Болгарии и Румынии.

В то же время в МИД России подчёркивают, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять Финляндию и Швецию в Североатлантический альянс - это бесцеремонная попытка оказать давление на политику этих стран.

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