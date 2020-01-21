Не только в Крыму, но и "на сотни километров вглубь" России: Генсек НАТО раскрыл американских "шпионов"

Альянс НАТО получил новые американские беспилотники Global Hawk. Участники блока даже не скрывают: дроны нужны им, чтобы следить за Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет издание "Известия" со ссылкой на норвежское СМИ VG.

По словам генсека альянса, для этого даже не придётся нарушать границу России. Дроны будут летать над территорией стран НАТО, но угол обзора позволит им "просматривать" российскую территорию "на сотни километров вглубь". Беспилотники будут передавать картинки с высоты 18 километров и находиться в воздухе до 30 часов. Эта техника даст НАТО преимущества над Россией и Китаем, считает Столтенберг.

НАТО купило пять беспилотников Global Hawk. Два из них уже тестируют на авиабазе Сигонелла на Сицилии. На вооружение их должны передать в 2022 году.

Ранее СМИ сообщали, что после присоединения Крыма к России резко повысилась активность разведок разных стран. Только за последние пять лет у берегов полуострова засекли больше тысячи беспилотников. Среди обнаруженных летательных объектов часто встречаются американские самолёты-разведчики, в частности EP-3E ("Ариес") и P-8A ("Посейдон"), а также стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4В, заявил военный.