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Не только узник совести: Платошкин получил от "Мемориала" новый статус
14 июля 2020, 00:00 • 45 • Политика
Признанный иноагентом "Мемориал" наделил политика Николая Платошкина статусом политзаключённого.
Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин стал политзаключённым, по версии организации "Мемориал". Признанный иноагентом "Мемориал" в своём сообщении отмечает, что обвинение против Платошкина было политически мотивированным.
Напомним, Платошкина арестовали в начале июня этого года за призывы к беспорядкам и распространение фейков. Его отправили под домашний арест.
В организации Amnesty International назвали политика узником совести. Позиции Amnesty International и "Мемориала" совпадают.
"Критика действий властей является одним из неотъемлемых прав, гарантированных российским и международным законодательством. Поэтому мы присоединяемся к позиции международной правозащитной организации Amnesty International, которая признала Платошкина узником совести", - подчёркивается в заявлении "Мемориала".
Представители центра-иноагента заявляют, что в видео Платошкина, после которого его задержали, не было признаков подготовки к массовым беспорядкам или призывов к насильственным действиям (часть 1.1 статьи 212 УК).
В данном кейсе прослеживается очевидный политический подтекст, убеждены в "Мемориале".
Платошкин критиковал российские власти, а также заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах. В случае обвинительного приговора суда он не сможет участвовать в выборах как минимум до 2030 года, пишет Znak.com.
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