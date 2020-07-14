Не только узник совести: Платошкин получил от "Мемориала" новый статус

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин стал политзаключённым, по версии организации "Мемориал". Признанный иноагентом "Мемориал" в своём сообщении отмечает, что обвинение против Платошкина было политически мотивированным.

Напомним, Платошкина арестовали в начале июня этого года за призывы к беспорядкам и распространение фейков. Его отправили под домашний арест.

В организации Amnesty International назвали политика узником совести. Позиции Amnesty International и "Мемориала" совпадают.

"Критика действий властей является одним из неотъемлемых прав, гарантированных российским и международным законодательством. Поэтому мы присоединяемся к позиции международной правозащитной организации Amnesty International, которая признала Платошкина узником совести", - подчёркивается в заявлении "Мемориала".

Представители центра-иноагента заявляют, что в видео Платошкина, после которого его задержали, не было признаков подготовки к массовым беспорядкам или призывов к насильственным действиям (часть 1.1 статьи 212 УК).

В данном кейсе прослеживается очевидный политический подтекст, убеждены в "Мемориале".

Платошкин критиковал российские власти, а также заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах. В случае обвинительного приговора суда он не сможет участвовать в выборах как минимум до 2030 года, пишет Znak.com.