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Не только Украина: Глазьев раскрыл, где ещё у границ России стоят биолаборатории США
08 марта 2022, 18:55 • 142 • Политика
МИД России сообщил, что Украина осуществляла разработку компонентов биологического оружия у границ России. Глазьев отметил, что ещё одна биолаборатория ЦРУ находится в Алма-Ате.
В ходе проведения спецоперации на Украине получены документы, доказывающие, что в украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Информацию прокомментировал академик РАН Сергей Глазьев.
Он отметил, что писал и говорил об этом много раз. Еще в 1996 году, работая в Совете Безопасности инициировал разработку концепции биологической безопасности, которая купировала бы риски ввоза в Россию микроорганизмов избирательного патогенного действия, указал эксперт. Речь идёт о биооружии, направленном против лиц определенной расы, возраста, пола и прочих генетических признаков. Глазьев посетовал, что, к сожалению, данная инициатива заглохла.
Также специалист напомнил, что подобные американские биолаборатории действуют не только на Украине, но в ряде других постсоветских государств. В частности, такая лаборатория ЦРУ имеется в Казахстане.
- написал Глазьев в своём Telegram-канале.
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