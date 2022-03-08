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Не только Украина: Глазьев раскрыл, где ещё у границ России стоят биолаборатории США

08 марта 2022, 18:55  •  142 • Политика
МИД России сообщил, что Украина осуществляла разработку компонентов биологического оружия у границ России. Глазьев отметил, что ещё одна биолаборатория ЦРУ находится в Алма-Ате.
В ходе проведения спецоперации на Украине получены документы, доказывающие, что в украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Информацию прокомментировал академик РАН Сергей Глазьев.
Он отметил, что писал и говорил об этом много раз. Еще в 1996 году, работая в Совете Безопасности инициировал разработку концепции биологической безопасности, которая купировала бы риски ввоза в Россию микроорганизмов избирательного патогенного действия, указал эксперт. Речь идёт о биооружии, направленном против лиц определенной расы, возраста, пола и прочих генетических признаков. Глазьев посетовал, что, к сожалению, данная инициатива заглохла.
Также специалист напомнил, что подобные американские биолаборатории действуют не только на Украине, но в ряде других постсоветских государств. В частности, такая лаборатория ЦРУ имеется в Казахстане.
Разработкой патогенов занимается секретная биолаборатория, созданная ЦРУ США на базе знаменитого противочумного центра в Алма-Ате,
- написал Глазьев в своём Telegram-канале.

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