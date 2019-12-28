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Не только Таиланд и ОАЭ, но там тоже есть курорты: Ещё одна страна отменила визу для жителей России

28 декабря 2019, 15:39  •  85 • В мире
Ещё одна страна станет безвизовой для российских граждан. Россия договорилась об отмене виз с Катаром, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство этой страны в Москве. На курорты Катара можно будет съездить по загранпаспорту на 90 дней.
Теперь ещё одна страна мира отменила визовый режим для жителей России. По данным ТАСС, гражданам страны станет легче попасть в Катар. Об этом информагентство сообщило со ссылкой на посольство Катара в Москве.
"В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан", - пишет "Парламентская газета".
Жители России смогут ездить в Катар по загранпаспорту. Оставаться в стране можно будет не больше 90 дней.
Летом появилась информация, что визы для граждан России отменили на Мальдивах. Соглашение предполагает, что граждане России и Мальдив смогут прилетать друг к другу, имея при себе лишь загранпаспорт, и оставаться в стране до 90 дней, если речь не идёт о трудовой деятельности, учёбе и постоянном проживании. В настоящий момент без визы граждане России могут находиться не дольше 30 дней.

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