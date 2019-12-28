Не только Таиланд и ОАЭ, но там тоже есть курорты: Ещё одна страна отменила визу для жителей России

Теперь ещё одна страна мира отменила визовый режим для жителей России. По данным ТАСС, гражданам страны станет легче попасть в Катар. Об этом информагентство сообщило со ссылкой на посольство Катара в Москве.

"В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан", - пишет "Парламентская газета".

Жители России смогут ездить в Катар по загранпаспорту. Оставаться в стране можно будет не больше 90 дней.

Летом появилась информация, что визы для граждан России отменили на Мальдивах. Соглашение предполагает, что граждане России и Мальдив смогут прилетать друг к другу, имея при себе лишь загранпаспорт, и оставаться в стране до 90 дней, если речь не идёт о трудовой деятельности, учёбе и постоянном проживании. В настоящий момент без визы граждане России могут находиться не дольше 30 дней.