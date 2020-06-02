«Не только стабилизировать ситуацию, но и поддержать граждан»: Путин одобрил план восстановления экономики России

Во вторник, 2 июня, Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса. В первую очередь президент призвал поддержать граждан, предприятия и бизнес на этапе выхода из режима карантинных ограничений. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выполнение поставленных задач будет проходить в три этапа и стоить 5 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил во вторник, 2 июня, на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Российский лидер поручил правительству во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана и с начала июля приступить к выполнению конкретных шагов. При этом президент призвал добиться долгосрочных структурных изменений в российской экономике и прежде всего сосредоточиться на благополучии граждан и российских семей.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперёд, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода (из режима карантинных ограничений. — RT)», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Михаила Мишустина, план содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей. Как подчеркнул глава кабмина, процесс восстановления экономики будет проходить в три этапа.

«Задача первого этапа — до конца III квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период, — не допустить дальнейшего падения доходов людей», — заявил премьер-министр.

Второй этап продлится до II квартала 2021 года. За это время власти планируют завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с показателями 2019 года.

«На третьем, завершающем этапе (это III—IV кварталы 2021 года) мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня», — добавил Мишустин.

РИА Новости

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Напомним, что ранее власти одобрили три пакета мер по поддержке экономики. В частности, речь идёт о выплатах семьям с детьми, увеличении размера пособий по безработице, предоставлении кредитных каникул населению и бизнесу, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. Действия властей позволили сдержать резкое снижение доходов населения и не допустить чрезмерного роста безработицы.

«Целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан, предприятий был рассчитан на II квартал, поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьёзную, эффективную поддержку для уверенного восстановления», — указал Владимир Путин.

Отметим, в результате последствий коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 5%. Такое заявление ранее сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По оценкам министерства, самое глубокое снижение показателя произойдёт во II квартале, после чего спад начнёт замедляться. При этом подготовленный правительством план восстановления экономики предполагает выход на траекторию роста ВВП не менее 2,5% уже к концу 2021 года.

«Показатели достижения цели Общенационального плана (на конец 2021 года): устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Во многом оживление экономической активности в ближайшее время будет зависеть от темпов ослабления карантинных мер. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Долгосрочный рост экономики России мы сможем увидеть уже к октябрю 2020 года, когда все ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты. Начнётся компенсационный рост, и концу 2021 года мы можем увидеть показатель по темпам роста ВВП на уровне 2,5%. Это станет возможным за счёт перезапуска производства, которое будет восстанавливаться по мере увеличения потребительского спроса», — объяснил эксперт.

Рабочий момент

Помимо объявленных ранее мер государственной поддержки безработных и семьей с детьми, план восстановления экономики также предусматривает создание «социального казначейства». Речь идёт о механизме предоставления помощи гражданам в беззаявительном порядке.

«Новый орган позволит более качественно и адресно оказывать поддержку населению. У нас много ведомств, которые подсчитывают потери от пандемии, но нет ни одного, которое бы оперативно показало, кому и сколько нужно заплатить средств, чтобы поддержать каждого нуждающегося в трудные времена. Сейчас деньги выделяются из разных фондов и бюджетов, что замедляет процесс помощи. Работа «социального казначейства» позволит решить эту проблему, что улучшит положение пострадавших от кризиса россиян», — объяснил Георгий Остапкович.

Также власти планируют установить минимальный размер часовой оплаты при привлечении работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев. По информации ТАСС, инициатива нужна для «борьбы с теневой оплатой труда» и «защиты интересов работодателей». Одновременно правительство предлагает обеспечить возможность перехода сотрудников на удалённый режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

«Перевод людей на удалёнку на постоянной основе помогает предприятию оптимизировать рабочий процесс в новых условиях и одновременно защитить сотрудника от неправомерного увольнения. В целом предложенные меры поддержки рынка труда позволят выйти на уровень безработицы ниже 5% и сохранить рынок занятости в рабочем состоянии», — добавил Остапкович.

Деловой подход

Вдобавок к уже действующим мерам поддержки малого и среднего бизнеса власти предлагают отказаться от индексации страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году. Помимо этого, план восстановления экономики предлагает установить переходный налоговый режим для утративших право на использование системы упрощённого налогообложения. Об этом пишет РИА Новости.

«Малый бизнес оказался в самом сложном положении во время пандемии. Часть небольших предприятий были закрыты полностью, а другие работали в сокращённом режиме. Всё это ударило по отрасли, на которую приходится 20—22% ВВП страны. В то же время налоговые льготы и другие послабления позволяют пережить сложное время предпринимателям, поскольку дают им возможность перестроить бизнес, который после пандемии будет работать в новых условиях и по другим правилам игры», — отметил Георгий Остапкович.

Также правительство намерено продлить до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Одновременно планируется существенно ограничить число внеплановых проверок. Как рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, инициатива позволит значительно ускорить восстановление бизнеса после пандемии.

«Такие проверки обычно фиксируют различные нарушения по налогообложению или стандартизации продукции, а это всегда стресс для коммерческой организации. Сейчас в результате проверок можно найти массу нарушений по чисто объективным причинам: предприниматели не имели возможности выполнить требования разных органов в положенные сроки. Продление моратория на проверки бизнеса снимает эту проблему: компании могут спокойно заплатить налоги, собрать нужную документацию, разрешения, продлить лицензии, и никто их при этом не накажет», — подчеркнул Сигал.

Ставки вниз

В рамках поддержки жилищного строительства власти рассчитывают на снижение средней ставки по ипотеке в России ниже 8% в 2020 году. Для этого общенациональный план восстановления экономики включает в себя уже действующие льготные ипотечные программы, а также выделение госгарантий компании «ДОМ.РФ» в размере 50 млрд рублей. Как ожидается, средства пойдут на выкуп новых квартир у застройщиков для последующей продажи по сниженным ставкам.

Как рассказал RT директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов, меры правительства окажут дополнительную помощь россиянам и позволят поддержать спрос на недвижимость в условиях пандемии.