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Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну и болезнь
01 апреля 2022, 00:30 • 53 • Политика
У России есть документы, которые подтверждают, что не только США пользовались биолабораториями на Украине. Постоянный представитель нашей страны Геннадий Гатилов назвал страну и смертельно-опасное заболевание, исследования которого вела эта страна.
Речь идёт о Германии.
"Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализацией Германией на Украине собственной военно-биологической программы", - заявил постпред России в ФРГ.
Гатилов в ходе пленарного заседания Конференции по разоружению целью немецкой программы являлось изучение особенностей смертельно опасных заболеваний. Например, исследователи пытались понять, как поведёт себя конго-крымская геморрагическая лихорадка в условиях Восточной Европы.
Не только США пользовались биолабораториям на Украине, но действия Германии несут не меньшую угрозу. Дипломат подчеркнул, что немецкая программа тоже требует детального изучения.
Финансирование программы Германии в биолабораториях Украины шло из средств бундесвера и министерства иностранных дел ФРГ.
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