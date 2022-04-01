Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну и болезнь

У России есть документы, которые подтверждают, что не только США пользовались биолабораториями на Украине. Постоянный представитель нашей страны Геннадий Гатилов назвал страну и смертельно-опасное заболевание, исследования которого вела эта страна.

Речь идёт о Германии.

"Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализацией Германией на Украине собственной военно-биологической программы", - заявил постпред России в ФРГ.

Гатилов в ходе пленарного заседания Конференции по разоружению целью немецкой программы являлось изучение особенностей смертельно опасных заболеваний. Например, исследователи пытались понять, как поведёт себя конго-крымская геморрагическая лихорадка в условиях Восточной Европы.

Не только США пользовались биолабораториям на Украине, но действия Германии несут не меньшую угрозу. Дипломат подчеркнул, что немецкая программа тоже требует детального изучения.

Финансирование программы Германии в биолабораториях Украины шло из средств бундесвера и министерства иностранных дел ФРГ.