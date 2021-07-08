Не только силовые методы: как Россия может отреагировать на обострение ситуации на афгано-таджикской границе

Россия готова задействовать все необходимые возможности, в том числе военную базу в Таджикистане, чтобы оказать поддержку союзникам по ОДКБ на фоне ухудшающейся обстановки в Афганистане. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров. На фоне поспешного вывода из страны войск США и НАТО под натиском талибов* афганские силовики сдаются или отступают в соседний Таджикистан. Эксперты отмечают, что у России есть опыт и возможности решения пограничных проблем такого характера в Центральной Азии.

Россия готова задействовать свою военную базу в Таджикистане и другие возможности для обеспечения безопасности своих союзников по ОДКБ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы будем делать, всё, в том числе, используя возможности нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — сообщил глава российской дипломатии.

Сергей Лавров подчеркнул, что обязательства Москвы в рамках ОДКБ «полностью остаются в силе», и напомнил, что представители руководства организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету ОДКБ. Глава МИД России также отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует на фоне вывода из страны вооружённых сил США и НАТО.

«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск», — отметил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, США и союзники по НАТО за время своего присутствия в Афганистане не добились значимых результатов в деле стабилизации этой страны.

Позднее постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов выступил с призывом к организации помочь Душанбе укрепить таджикско-афганскую границу. По оценке таджикской стороны, обстоятельства требуют «адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей».

«В этом контексте актуальной остаётся необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы». Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — сказал Султонов.

Отступление по-американски

Напомним, в Афганистане идёт противостояние вооружённых сил правительства страны с боевиками радикального движения «Талибан». Оно усилилось на фоне решения США и НАТО вывести свои войска из этой центральноазиатской страны.

В начале 2020 года администрация Дональда Трампа в Дохе подписала с представителями «Талибана» мирное соглашение. Оно предусматривало вывод американских сил из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов о неиспользовании территории страны для действий, которые могли бы угрожать безопасности Америки.

По условиям соглашения, войска США должны были покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года. Однако пришедшая к власти администрация Джо Байдена перенесла этот срок на 11 сентября 2021 года — 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке, которые были одной из причин вторжения США в Афганистан.

В апреле вслед за Соединёнными Штатами решение вывести свои силы из страны приняли и союзники по НАТО.

За последнее время США существенно ускорили темп вывода своего контингента из Афганистана. Так, 30 июня телеканал CNN со ссылкой на правительственные источники сообщил, что окончательный уход военных США является делом нескольких дней.

2 июля СМИ сообщили, что ВС США покинули самую большую американскую базу в Афганистане — Баграм, расположенную в 60 км к северо-западу от Кабула. Позднее агентство Associated Press со ссылкой на афганских военных сообщило, что американцы оставили Баграм в спешке и под покровом ночи — отключив свет и не предупредив местных силовиков.

6 июля Центральное командование ВС США (US CENTCOM) заявило, что вывод войск из Афганистана завершён на 90%.

Пограничный вопрос

На фоне поспешного выхода США и НАТО из Афганистана ситуация с безопасностью в стране обострилась — боевики Талибана овладели значительными территориями в сельской местности, после чего развернули наступление на позиции правительственных сил и крупные города.

Афганский телеканал TOLO News 4 июля сообщил, что талибы за сутки захватили сразу девять районов: Кофаб, Арго, Кохистан, Зибак, Яван и Бахарак в Бадахшане (северо-восток Афганистана), Панджвай в Кандагаре (южное направление), Зерок в Пактии (город на границе с Пакистаном) и Уорсадж в Тахаре (город на северо-востоке страны, граничащий с Таджикистаном).

Талибы

© REUTERS/Stringer

Кроме того, информационное агентство «Синьхуа» 7 июля со ссылкой на губернатора Хесамуддина Шамса сообщило о боях в городе Калайи-Нау, административном центре северо-западной провинции Бадгис.

Официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин 7 июля заявил, что под контролем движения находятся 162 из 398 районов Афганистана.

Талибы утверждают, что больше всего районов (более двадцати) были заняты ими в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, имеющий общую границу с Таджикистаном протяжённостью 910 км.

В то же время поступают сообщения об отступлении афганских правительственных силовиков в соседний Таджикистан. Погранвойска Госкомитета нацбезопасности страны 3 июля сообщили, что пропустили через границу более 300 афганских военных, а 5 июля — уже более 1 тыс. военных правительственных сил, отступающих после боя с «Талибаном».

Массирование наступление «Талибана» привело и к росту напряжения на афгано-таджикской границе. Об этом 3 июля сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьёзную озабоченность. Есть чёткое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», — приводит его слова ТАСС.

Зась также сообщил, что в ходе визита на участок границы на реке Пяндж в апреле этого года он лично наблюдал огневые позиции талибов на афганской стороне. Генсек ОДКБ отметил, что место, которое он посещал несколько месяцев назад, сейчас уже полностью контролируется боевиками. По его словам, таджикским пограничникам требуется помощь, а ОДКБ фиксирует их перестрелки с талибами.

В то же время официальный представитель МИД Афганистана Джеран Хивад предупредил, что эскалация в республике может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции.

Ранее в МВД Пакистана заявили, что не планируют открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации на афгано-таджикской границе президент России Владимир Путин 5 июля провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кремль сообщил, что российский лидер «подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не ведёт с правительством в Кабуле переговоров по вопросу ввода войск на территорию Афганистана.

Стоит отметить, что база Вооружённых сил РФ в Таджикистане является крупнейшей российской военной базой за пределами страны.

Поддержание безопасности

У России имеется опыт в решении пограничных проблем центральноазиатских республик, напомнил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Россия сможет найти пути предотвращения военной конфликтной ситуации на пограничной территории. Кроме того, у нас есть не только силовые методы решения вопроса. Эту проблему можно разрешить и при подключении дипломатических сил и участников как ОДКБ, так и, возможно, заинтересованных стран Шанхайской организации сотрудничества», — отметил эксперт.

С военной точки зрения Россия уже укрепляет там воздушно-ракетную оборону и постоянно проводит учения, добавил Александр Михайлов.

«Другое дело, что не очень хотелось бы втягивать страну в военные столкновения в регионе, тем более, что наш интерес всё-таки в сохранении своих собственных границ от террористической угрозы из Афганистана», — отметил политолог.

Нынешняя ситуация является прямым следствием интервенции в Афганистан сил США и НАТО, подчеркнул Михайлов.

«Происходит то, о чём мы говорили и раньше, — ничем хорошим нахождение там американцев не кончится. Они не решили никакие проблемы жителей Афганистана. Продовольственная проблема, к примеру, не была решена, и все заместительные программы, попытки выращивать рис вместо мака, провалились. Да, собственно, американцы никогда и не мешали как талибам запасать оружие, так и афганскому наркотрафику процветать — по сути, они взяли его под свой контроль. Поэтому ничего они после себя не оставили — экономические проблемы не решены, существуют только огромные опиумные плантации и сразу несколько центров принятия решений», — пояснил аналитик.

Александр Михайлов напомнил, что в России на государственном уровне неоднократно предостерегали США от недальновидных действий в Афганистане.

«Когда туда пришли США, они смешали карты, загрузили регион оружием и дали наркомафии возможность затравить мир дешёвым героином. Теперь, когда они оставляют страну в таком хаотичном состоянии, я сильно сомневаюсь, что официальные власти смогут долго сохранять контроль на местах и удержаться у власти», — отметил эксперт.

Колонна 201-й военной базы России вблизи границы Таджикистана с Афганистаном

© mil.ru

Профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев объяснил ухудшение обстановки в Афганистане низким уровнем мотивации и подготовки местных силовых структур, лояльность которых обеспечивалась за счёт денежных вливаний от Вашингтона и международной коалиции.

«Силовые структуры афганского правительства в Кабуле — это наёмные войска, которые содержались на иностранные деньги и характеризовались огромными внутренними противоречиями, прежде всего внутриэтнического характера. Вся эта система держалась за счёт постоянной огромной подпитки внешними денежными ресурсами, а также военной поддержки со стороны США и их союзников по НАТО», — пояснил Андрей Казанцев.

Моральный дух и желание воевать с «Талибаном» или международными террористами у афганских силовых структур всегда были исключительно низкие, добавил политолог.

«Теперь, когда подпитывающий фактор исчезает, низкий моральный уровень сказывается, и солдаты разбегаются или сдаются в плен. В связи с этим сейчас трудно предположить, сможет ли правительство справиться с ситуацией», — заметил Казанцев.

При этом аналитик также считает, что у РФ достаточно возможностей для того, чтобы оказать необходимую поддержку Таджикистану.

«Учитывая, что в Таджикистане и Киргизии расположены российские базы, а по линии ОДКБ отрабатывались различные сценарии для предоставления помощи в случае возникновения угроз на таджикско-афганской границе, пока имеющихся ресурсов вполне достаточно, чтобы помочь союзникам России по ОДКБ», — заключил собеседник RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.