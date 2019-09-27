Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Кому в Новороссии жить хорошо?
Анабиоз правящей элиты дорого обойдётся РФ . А. Проханов. И. Шишкин
Главная / В мире

«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США

27 сентября 2019, 17:09  •  58 • В мире
Перенос мероприятий Генассамблеи ООН из Нью-Йорка после скандала с невыдачей виз российским дипломатам возможен. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, подходящая инфраструктура есть в Женеве и Вене. Ранее в МИД РФ предложили перенести заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН из США в ответ на действия Вашингтона, где объяснили невыдачу виз россиянам «техническими сложностями». Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что мероприятия ООН следует проводить на площадках с «ответственной принимающей стороной».
 
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке globallookpress.com © Klaus Nowottnick/dpa
 

Частичный перенос мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН из США возможен. Об этом после скандала с невыдачей виз российским дипломатам заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, необходимая инфраструктура есть не только в Нью-Йорке, но и в других городах присутствия органов ООН, в частности в Вене и Женеве.

«В Вене, скажем, традиционно проходит первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО. По составу участников, по их количеству это примерно то же самое, что Первый комитет Генассамблеи», — сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва — Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, американская сторона не выдала визы участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В США это решение объяснили «техническими сложностями».

В ответ Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США. Соответствующую меру обозначил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В отношении ответных мер мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — приводит высказывание Рябкова журнал «Международная жизнь».

По его словам, в России посмотрят, как «отреагируют другие члены международного сообщества».

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил он.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко​​​ выразила мнение, что ООН следует самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получать американские визы для участия в мероприятиях.

«Это вызов ООН, и я надеюсь, что последует жёсткая реакция. Возможно, ООН пора уточнить своё соглашение с США и предусмотреть положение, по которому состав делегаций определяет сама ООН, визирует их, пересылает в Госдеп США, который уже технически проштамповывает визы. Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — цитирует её РИА Новости.

Комментируя события вокруг невыдачи виз, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил, что штаб-квартира ООН «засиделась» в США, но её перенос может потребовать больших затрат.

«Тем не менее, если США и дальше будут злоупотреблять своими служебными полномочиями, эта безусловно правильная мера будет получать больше поддержки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он обратил внимание на формулировку ответа американской стороны, сославшуюся на «технические сложности».

«Это намёк на сокращение численности персонала американских дипведомств в России. Американцы стали ныть, что у них теперь не хватает людей для нормальной выдачи виз», — сказал эксперт.

По его словам, американцы стали жаловаться на нехватку людей для нормальной выдачи виз — и на это нужно реагировать.

«Раз американские консульские работники не в состоянии нормально работать, их можно выслать. Нужно отвечать дипломатически», — заключил эксперт.

«Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства»

О возможном переносе ряда мероприятий ООН с территории США также высказался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, мероприятия ООН следует перенести на площадки с «ответственной принимающей стороной».

«Видимо, приходит время, чтобы перенести такие мероприятия из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — сказал он на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он добавил, что Россия готовит ответные меры на невыдачу виз российским дипломатам.

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — приводит Интерфакс ответ Лаврова российским журналистам в штаб-квартире ООН.

  • Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Кроме того, Лавров накануне рассказал об уступках российской стороны американским дипломатам. В интервью газете «Коммерсантъ» он упомянул о визите в РФ в 2018 году делегации из США, в состав которой вошёл сенатор Рон Джонсон, находящийся в санкционном списке, сформированном в ответ на запрет допуска россиян в США.

Министр рассказал, что российская сторона пошла на уступки, оговорив, что ответный визит дипломатов из РФ также потребует аналогичного ответа со стороны США. По словам Лаврова, в Вашингтоне дали понять, что так и будет, однако позднее в Соединённых Штатах заявили, что визу лицам из санкционного списка выдать «категорически невозможно».

В свою очередь, в Кремле заявили, что ситуация вокруг виз для российских дипломатов требует достаточно жёсткой реакции и со стороны РФ, и со стороны ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация сложилась «весьма тревожная и неприятная».

«Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идёт о двусторонних отношениях, речь идёт об обязательствах США», — сказал Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 17:09
«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США
26 сентября 2019, 02:09
«Эффективное нелетальное средство»: почему США форсируют создание СВЧ-оружия
27 сентября 2019, 13:54
«Открыто встали на сторону террористов»: МИД осудил новый пакет антироссийских санкций США
26 сентября 2019, 02:09
Путь НАТО: зачем США разворачивают на литовско-белорусской границе бронетанковый батальон
25 сентября 2019, 16:24
«Удар по тем, кто любит Россию»: болгарский политик Николай Малинов об обвинениях в шпионаже в пользу Москвы
26 сентября 2019, 21:39
«С его именем связана целая эпоха в современной истории Франции»: умер Жак Ширак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Локхиду»
25 сентября 2019, 03:39
"Но ведь он прав!": Ультиматум Эрдогана по ядерному оружию сочли честным даже его противники
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
21 сентября 2019, 18:24
Колоссальные резервы. Россия скинула долговую «удавку»
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.