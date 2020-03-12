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Не только риски: Ослабление рубля открыло возможности для экономики - Мишустин
12 марта 2020, 17:35 • 61 • Политика
Михаил Мишустин сообщил об активной проработке экономических мер в стране. По его словам, ослабление рубля не только означает риски, но однозначно открывает возможности для развития российской экономики.
Премьер-министр России во время заседания кабмина поделился подробностями неудавшихся переговоров по соглашению ОПЕК+, а также рассказал о сложившейся затем ситуации, связанной с падением курса национальной валюты.
Первое, что отметил Михаил Мишустин, - Россия не инициатор выхода из соглашения. Наоборот, она предлагала продлить соглашение "как минимум до конца второго квартала или на год". Это в том числе предлагалось для того, чтобы не усложнять ситуацию, связанную с распространением коронавируса в мире.
Мишустин отметил, что позиция Москвы была абсолютно выверенной и обоснованной: "Спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики", а также "сокращения международной торговли".
Однако, отметил премьер, низкие цены на нефть и ослабление рубля не только вызвали риски, но и совершенно однозначно открыли возможности для развития российской экономики.
В первую очередь они связаны с импортозамещением, отметил Мишустин. Он сообщил о том, что правительство уже прорабатывает дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве. Кроме того, расширяются возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов и продукции.
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