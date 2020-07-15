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Не только "опытный деляга": Экс-премьер Украины назвал главные отличия Порошенко и Зеленского

15 июля 2020, 16:00  •  37 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал главные отличия Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Он заметил, что первый - не только "опытный деляга".
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил прошлого и нынешнего лидеров страны - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Своё мнение он выразил на странице в Twitter.
По мнению политика, основное различие между ними заключается в их опыте. У первого его значительно больше, хотя он и использовал данное качество совсем не на благо украинского народа.
Порошенко - это опытный деляга, мародёр и политикан, всегда работавший ради своих интересов, - подчеркнул бывший премьер Украины.
Между тем нынешний президент с точки зрения государственного управления, напротив, оказался совершенно неподготовленным, добавил Азаров. Он заметил, что у Зеленского уже было достаточно времени, чтобы как-то исправить эту ситуацию.
За год он бы мог чему-то научиться, но он этого не сделал, - резюмировал экс-премьер.

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