|
Не только "опытный деляга": Экс-премьер Украины назвал главные отличия Порошенко и Зеленского
15 июля 2020, 16:00 • 37 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал главные отличия Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Он заметил, что первый - не только "опытный деляга".
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил прошлого и нынешнего лидеров страны - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Своё мнение он выразил на странице в Twitter.
По мнению политика, основное различие между ними заключается в их опыте. У первого его значительно больше, хотя он и использовал данное качество совсем не на благо украинского народа.
Между тем нынешний президент с точки зрения государственного управления, напротив, оказался совершенно неподготовленным, добавил Азаров. Он заметил, что у Зеленского уже было достаточно времени, чтобы как-то исправить эту ситуацию.
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2020, 20:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
13 июля 2020, 10:00
|
10 июля 2020, 03:00
|
14 июля 2020, 02:00
|
10 июля 2020, 22:00
|
13 июля 2020, 01:00