Не только "опытный деляга": Экс-премьер Украины назвал главные отличия Порошенко и Зеленского

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил прошлого и нынешнего лидеров страны - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Своё мнение он выразил на странице в Twitter.

По мнению политика, основное различие между ними заключается в их опыте. У первого его значительно больше, хотя он и использовал данное качество совсем не на благо украинского народа.

Порошенко - это опытный деляга, мародёр и политикан, всегда работавший ради своих интересов, - подчеркнул бывший премьер Украины.

Между тем нынешний президент с точки зрения государственного управления, напротив, оказался совершенно неподготовленным, добавил Азаров. Он заметил, что у Зеленского уже было достаточно времени, чтобы как-то исправить эту ситуацию.