Не только "генетическая проблема": Названы четыре причины быстрого старения русских женщин

"Русская девушка такая красивая, но почему так легко стареет?" - над таким вопросом задумался журналист Sohu. Он сравнил русских женщин с китаянками, отметив, что красота наших увядает быстрее.

В своей публикации автор приводит четыре причины столь быстрого старения. Первая, по его мнению, скрыта в замужестве. Мол, выйдя замуж, русская женщина себе уделяет уже меньше сил и энергии, отдавая их супругу и детям. Но добавил тут же, что вообще после создания семьи женщины ведут себя по-разному.

Вторая причина - холод. Журналист отметил, что Россия круглогодично находится в холодном месте. И климат сказывается в том числе и на рационе питания. Он становится более калорийным, включающим в себя мясо и сахар. А вот растительной пищи употребляется меньше.

"Самая фундаментальная проблема - генетическая проблема, - уверенно заявляет автор публикации. - Русские принадлежат к югославской национальности. Принадлежность к этой расе даёт им белую кожу и высокую фигуру".

С одной стороны, такие физические данные, по мнению китайского журналиста, - "естественное преимущество". Но, с другой - когда о теле не заботятся, это приводит к катастрофе.

Отсюда вытекает четвёртая причина быстрого старения русских женщин, по мнению автора статьи. Они не держат себя в форме и толстеют, если не любят фитнес, не ведут здоровый образ жизни. В том числе, если не отказываются от жирной пищи, от барбекю, не пополняют своё меню рыбой и курицей, а также овощами и фруктами.

"Хотя русская девушка не нуждается в её оценке как невесты, у многих парней есть сомнения, - приходит к выводу автор публикации. - Поскольку русские женщины, как правило, стареют быстрее, чем китаянки, многие люди развеяли идею транснациональных браков".