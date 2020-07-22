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Не только поведение чиновников: Пять базовых ценностей Мишустина
22 июля 2020, 15:00 • 81 • Политика
Выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства, премьер Михаил Мишустин рассказал о пяти ценностях, на базе которых работает кабмин под его началом. В том числе упомянул об этичном поведении чиновников.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства перечислил пять базовых ценностей, на основе которых строит свою деятельность его команда.
Напомнил он и об этике поведения чиновников, и о взаимодействии с народом, и о межведомственной работе.
"Мы начали свою работу, исходя из пяти базовых ценностей, - отметил Мишустин, обращаясь к депутатам. - Первое - это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия".
Кроме того, Мишустин отметил необходимость "подавать пример этичного поведения", а также "работать, невзирая на ведомственные границы, командой".
Премьер подчеркнул особую важность того, что "результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов".
Глава правительства также напомнил присутствующим, что свою работу кабмин начал "не с чистого листа".
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