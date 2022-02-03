Не только посмотреть, но и пощупать: Лукашенко хочет закупить русскую технику

Лукашенко хочет купить почти всю технику, которая участвует в учениях, проходящих в рамках Союзного государства.

Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали,

- сказал белорусский лидер на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.

Белорусы хотят научиться пользоваться русской техникой, поэтому Минск будет её закупать у Москвы в этом и следующем году и так далее, уточнил Лукашенко.