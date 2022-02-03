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Не только посмотреть, но и пощупать: Лукашенко хочет закупить русскую технику

03 февраля 2022, 13:15  •  80 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел приобрести русскую военную технику.
Лукашенко хочет купить почти всю технику, которая участвует в учениях, проходящих в рамках Союзного государства.
Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали,
- сказал белорусский лидер на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.
Белорусы хотят научиться пользоваться русской техникой, поэтому Минск будет её закупать у Москвы в этом и следующем году и так далее, уточнил Лукашенко.

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