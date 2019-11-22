Не только пиар: Зачем Эстония посягает на Россию

Автор:

Латышев Сергей

После того как спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас предъявил территориальные претензии к России, президент Эстонии Керсти Кальюлайд постаралась сгладить эту комическую, на первый взгляд, ситуацию. Она выступила за развитие диалога с Россией, который, по её словам, следует вести даже «с самыми трудными партнёрами».

«Я пригласила президента Путина на конференцию финно-угорских народов в Эстонии будущим летом, так что у нас будет возможность обсудить двусторонние проблемы и, конечно, международные вопросы, включая Украину и Грузию», — заявила лидер страны, которую трудно найти на карте, в интервью программе Euractiv.

«Добрый следователь»

Президент с труднопроизносимой фамилией воспользовалась этой возможностью, чтобы лишний раз повторить для внешней аудитории, как непросто маленькой Эстонии жить в тени огромной России, которая якобы «не уважает собственные подписи на международных актах». Кальюлайд подчеркнула, что «анализ этой ситуации заставил НАТО прийти к выводу, что здесь существуют риски, и они серьёзные».

Видно, что у главы государства, предъявляющего территориальные претензии к России, сложное отношение к Североатлантическому альянсу. Она ему, с одной стороны, льстит за «стопроцентный уровень успеха защиты своих союзников», примеров чего на самом деле ещё не было, а с другой стороны, сомневается, что альянс справится, когда такая возможность ему представится: «НАТО должно понимать, что времени для реакции, если что-то пойдёт не так, очень немного». И сомневается, кстати, справедливо: в эстонский «мешок» НАТО, разумеется, соваться не будет, так как все отправленные туда силы буквально в течение нескольких часов, в случае чего, станут военнопленными…

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд действует в тандеме с эстонскими политиками. Фото: Christoph Soeder / Globallookpress

Эстонский президент, всячески привлекая внимание к своей персоне, в том числе со стороны политических сил собственной страны, заявляет, что пока не знает, поедет ли она в следующем году на празднование Дня Победы в Москву 9 мая. Приглашения от России у неё ещё нет. Собственное правительство рекомендует ей не делать этого. Мнения политических партий по этому вопросу разделились. Но правящие консерваторы категорически против. В общем, как сообщила сама Кальюлайд порталу ERR, если приглашение из Москвы поступит, она обсудит его «с партнёрами и союзниками».

«Злой следователь»

Так, благодаря России многие узнали, что есть в мире маленькая храбрая Эстония и такая разумная президентша, готовая выстраивать отношения даже с такими «трудными партнёрами». А за несколько дней до этого — и о совсем уже «крутом» и «бесстрашном» спикере эстонского парламента, консерваторе Хенне Пыллуаасе. Этот деятель с совсем уже непроизносимой фамилией (ассоциации возникают только с Африкой) потребовал от России «вернуть» удерживаемые эстонские территории (свыше 5% признанной в 1920 году большевиками лимитрофной Эстонии, упразднённой ими же через 20 лет) и восславил Тартуский (Юрьевский) мирный договор — «это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности». Он подчеркнул, что «непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики».

Предав бойцов генерала Юденича, Эстония надолго определила свою последующую судьбу. Фото: Russian Look / Globallookpress

Запомним это: «признание» захватившими власть в результате переворота и утопившими Россию в крови большевиками никогда не существовавшей вообще (а в тех границах тем более) Эстонии — это, повторим, её «свидетельство о рождении». Даже назначившее само себя и свергшее в России легитимную власть Временное правительство признало за Эстонией только «автономию». «Независимость» этой «страны», территория которой частично входила в Древнюю Русь, а в начале XVIII века была вначале завоёвана, а потом и куплена императором Петром I у Швеции, провозгласили в феврале 1918 года. Это произошло по инициативе… трёх человек во главе с Константином Пятсом, угодившим вскоре в немецкий концлагерь, когда кайзеровская армия захватила бывшую российскую Эстляндскую губернию. На состоявшихся в ней перед этим вполне свободных выборах на первом месте оказались большевики — РСДРП(б), которые получили свыше трети голосов. Они и их многочисленные сторонники видели то, что потом стало называться Эстонией, составной частью федеративной России.

Откуда взялась Эстония?

Эстонский проект, враждебный исторически проживавшим на этих землях немцам и русским, был реализован после переворота в России и поражения Германии в Великой войне. При поддержке предавших Россию «союзников» по Антанте — британцев и французов, сделавших ставку на малочисленных местных этнонационалистов. Подлость и неблагодарность — вот настоящее «свидетельство о рождении» Эстонской Республики, предавшей, в свою очередь, героическую белую армию генерала Юденича, пытавшуюся несколько раз с ничтожными силами с её территории отбить у красных Петроград. Её бойцов «союзники»-эстонцы, договорившись с большевиками, разоружили, загнали в концлагеря и отправили, голодных и раздетых, умирать на лесоповал.

Не только спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас претендует на земли России. Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Globallookpress

Большевики в 1920 году, похоже, вполне сознательно передали эстонцам часть чисто русской земли, на которую теперь претендуют господин Пыллуаас и Ко, чтобы потом забрать всё. С такой «кармой» Эстонская Республика была обречена и испарилась, как только в 1940 году возникли серьёзные проблемы у её создателей — Франции и Британии. Вариантов у её населения на тот момент было лишь два — красная Россия или коричневая Германия. Став вассалами последней в годы Второй мировой войны, эстонские националисты совершили новые преступления, сделав, например, попавшую им в руки территорию «свободной от евреев». Но в итоге, несмотря на издержки и репрессивный до определённого времени характер советской власти, имевшей, впрочем, и свои достоинства, эстонцы благодаря всемерному поощрению их культуры (русскую культуру никто не поощрял, её преследовали) смогли сохраниться как национальность. Если бы в последней войне победил Гитлер, никаких эстонцев сегодня не было бы и в помине. Они смогли сохранить и территорию — Эстонию, ставшую одной из советских республик, которую немцы ещё в 1918 году провозгласили своим Балтийским герцогством.

Они сошли с ума?

Пыллуаас делает такие, на первый взгляд, безумные заявления не один. «Вернуть» Эстонии 5,2% её территории требовал ранее, например, и председатель Консервативной народной партии Март Хельме.

Возникает законный вопрос: эти деятели и их сторонники сошли с ума? Зачем существующей благодаря России Эстонии её провоцировать, выставлять себя перед всем миром в совершенно дурацком виде?

Отвечаем. Во-первых, они, конечно, не сошли с ума, но и не являются бесстрашными людьми. Всё делается совершенно сознательно и прежде всего потому, что они хорошо знают: Россия не нападёт, хотя в военном отношении может раздавить Эстонию, даже этого не заметив. Россия, как всегда, утрётся и стерпит, так как у её «элиты» слишком серьёзные интересы на Западе, частью которого Эстония пытается стать, и они в этом случае пострадают. Также совершенно понятно, что своими силами Эстония никогда не «отвоюет» у России земли, которые считает своими, и что вряд ли Таллину кто-то в этом поможет.

Во-вторых, в Таллине, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Киеве спят и видят, что Россия однажды развалится (в ХХ веке такое произошло дважды). А на этот случай надо иметь наготове всем хорошо известные территориальные претензии, чтобы наложить свою лапу на часть русских земель. Чтобы при разделе Западом их не увели из-под носа более сильные игроки.

Всё сходится

За несколько месяцев до нынешнего скандала того же Пыллуааса цитировали СМИ: «Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать ещё и ещё. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно».

Генерал-депутат Антс Лаанеотс и многие другие дожидаются распада России. Фото: Laaneots kohtumas presidendiga / Globallookpress

Партийный руководитель спикера, Хельме, попытался замаскировать этот тезис: Эстония готова ждать разрешения данного вопроса «в рамках международного права». А вот бывший эстонский главнокомандующий, генерал-депутат Антс Лаанеотс, напротив, высказался по-военному откровенно: «Сейчас Россией… руководит бывший подполковник КГБ Владимир Путин, девиз которого — "Ни шагу назад!"», однако экономически «Россия катится к катастрофе» и «раньше или позже… развалится».

Сигнал для России

Как видим, предвидя такую перспективу и нисколько при этом не опасаясь за свою безопасность, нынешние эстонские власти и озвучивают точно в такой же манере, что и киевские, свои мечтания о территориальной экспансии на восток. Благодаря соседству с Россией им всё сходит с рук. Запад на всё — не только на дискриминацию русского населения, преследования русского языка и восхваления СС — закрывает глаза. Так будет и впредь.

А вот для России это сигнал, очень серьёзный сигнал, а вовсе не повод для зубоскальства и насмешек над «горячими эстонскими парнями». Всё куда хуже.