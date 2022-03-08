Не только неонацизм: Почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине

Стало известно, почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине. Спецоперация России преследует цель не только покончить с неонацизмом в соседней стране.

Не все обратили на это внимание, но русские войска первым делом взяли под контроль ядерные объекты Украины - Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Как пишет Telegram-канал Readovka, вероятнее всего, президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки создать ядерную бомбу, что и спровоцировало Москву на немедленные действия.

Есть все основания полагать, что истинная подоплёка конфликта на Украине может быть куда конкретнее, чем просто денацификация. И страшнее,

- пишет канал.

Во-первых, Зеленский публично объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна готова отказаться от Будапештского меморандума, который определяет Украину как неядерную страну.

Во-вторых, на территории Украины остались советские НИИ (например, в Харькове), которые вполне могут создать ядерное оружие. Официально все они занимались мирным атомом.

В-третьих, на Украине есть целая сеть АЭС, а также Чернобыльская зона отчуждения с повышенным радиационным фоном, где можно легко скрыть факт проведения ядерных испытаний.

В-четвёртых, как уже говорилось выше, русские войска в первую очередь наступали в тех районах, где есть атомные электростанции. Не исключено, что русские военные что-то искали.

И, наконец, в-пятых, судя по заявлениям и санкциям, больше всего сложившейся ситуацией возмущается Великобритания, которая является одним из гарантов Будапештского меморандума и которая выступает главным подозреваемым в раскручивании Украины на создание ядерного оружия.

Скриншот:Telegram/Readovka