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Не только неонацизм: Почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине

08 марта 2022, 16:35  •  111 • Политика
Стало известно, почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине. Спецоперация России преследует цель не только покончить с неонацизмом в соседней стране.
Не все обратили на это внимание, но русские войска первым делом взяли под контроль ядерные объекты Украины - Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС в Энергодаре.
Как пишет Telegram-канал Readovka, вероятнее всего, президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки создать ядерную бомбу, что и спровоцировало Москву на немедленные действия.
Есть все основания полагать, что истинная подоплёка конфликта на Украине может быть куда конкретнее, чем просто денацификация. И страшнее,
- пишет канал.
Во-первых, Зеленский публично объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна готова отказаться от Будапештского меморандума, который определяет Украину как неядерную страну.
Во-вторых, на территории Украины остались советские НИИ (например, в Харькове), которые вполне могут создать ядерное оружие. Официально все они занимались мирным атомом.
В-третьих, на Украине есть целая сеть АЭС, а также Чернобыльская зона отчуждения с повышенным радиационным фоном, где можно легко скрыть факт проведения ядерных испытаний.
В-четвёртых, как уже говорилось выше, русские войска в первую очередь наступали в тех районах, где есть атомные электростанции. Не исключено, что русские военные что-то искали.
И, наконец, в-пятых, судя по заявлениям и санкциям, больше всего сложившейся ситуацией возмущается Великобритания, которая является одним из гарантов Будапештского меморандума и которая выступает главным подозреваемым в раскручивании Украины на создание ядерного оружия.
Скриншот:Telegram/Readovka

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