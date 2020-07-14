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Не только Минфин: Десятки чиновников могли допустить ошибку, угрожающую производству в России

14 июля 2020, 19:00  •  120 • Политика
Пульты дистанционного управления для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям, что угрожает производству телевизоров в России. В ошибке виноват не только Минфин, но и чиновники из целого ряда ведомств, считает директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев.
Из-за приказа Минфина в России могут остановиться заводы по производству телевизоров. РАТЭК направила главе ведомства Антону Силуанову письмо, в котором указала на ошибку: пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в категорию, требующую декларирования ЦАТ, как табак или алкоголь. Ситуацию прокомментировал директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев.
Он указал, что, как правило, когда принимаются решения о введении акцизов, они тщательно рассматриваются и взвешиваются. Минфин не может просто взять и ввести новый акциз, ни с кем не посоветовавшись. То есть решение согласовывалось с большим количеством других ведомств, включая Минэкономики, таможню, Минпром и другие.
"Это был процесс межведомственного обсуждения. И, как правило, любые такие вещи будут подлежать тщательному изучению. Чтобы туда случайно какая-то большая категория товаров попала - такого, ну, практически не бывает", - подчеркнул Вячеслав Евсеев в интервью Царьграду.
При этом эксперт не исключил, что пульты для телевизоров могут исключить из категории, требующей декларирования ЦАТ. Для этого потребуется соответствующее обращение в правительство. То есть существуют необходимые процедуры, они работают и регулярно используются, подытожил Вячеслав Евсеев.

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