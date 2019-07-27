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Не только липовые подписи: Сторонница Навального получила финальный отказ от Мосгоризбиркома из-за недвижимости

27 июля 2019, 00:39  •  75 • Политика
Сторонница оппозиционера Алексея Навального получила финальный отказ от Мосизбиркома. Причиной тому стали не только выявленные липовые подписи в пользу кандидатки, но и проблемы с оформлением заграничной недвижимости.
Напомним, что Любовь Соболь намеревалась пройти в число кандидатов в Мосгордуму, но получила в итоге отказ в регистрации. Сначала в подписных листах сторонницы Навального обнаружились в большом количестве поддельные подписи, пишет ПолитЭксперт.
Она подделывала данные, внося в листы росчерки от имени умерших жителей Москвы. В итоге при проведении дополнительной проверки специалисты насчитали 712 подписей, которые признали некорректными.
Однако это оказалось не единственным основанием для отказа в регистрации, пишет РИА Новости. Дело в том, что Соболь неверно оформила документы о своей заграничной недвижимости. В итоге такие ошибки также сыграли против неё.

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