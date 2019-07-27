Не только липовые подписи: Сторонница Навального получила финальный отказ от Мосгоризбиркома из-за недвижимости

Напомним, что Любовь Соболь намеревалась пройти в число кандидатов в Мосгордуму, но получила в итоге отказ в регистрации. Сначала в подписных листах сторонницы Навального обнаружились в большом количестве поддельные подписи, пишет ПолитЭксперт.

Она подделывала данные, внося в листы росчерки от имени умерших жителей Москвы. В итоге при проведении дополнительной проверки специалисты насчитали 712 подписей, которые признали некорректными.

Однако это оказалось не единственным основанием для отказа в регистрации, пишет РИА Новости. Дело в том, что Соболь неверно оформила документы о своей заграничной недвижимости. В итоге такие ошибки также сыграли против неё.