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Не только коронавирус. Поклонская заявила о новой заразе, стирающей память
27 января 2020, 01:09 • 21 • Политика
В украинском МИД Россию обвинили в "краже" чужой истории. С таким заявление выступил замглавы ведомства Василий Бондар, по словам которого таким образом Москва "подрывает единство Европы". По планете пошла ещё одна зараза, вместе с коронавирусом, прокомментировала Наталья Поклонская.
В статье, которая была опубликована в украинском издании "Зеркало", Бондар сообщает, что, как он считает, Россия "ворует не только чужие территории, но и историю". К примеру, историю "Украины - Руси".
Это заявление на своей странице в Facebook прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По мнению Натальи Поклонской, самая большая концентрация этого вируса наблюдается в странах Прибалтики, Польше и на Западной Украине. Вирус поражает сразу целые группы, добавила она.
"Я призываю медиков объединиться и признать нацизм и переписывание истории опасным психическим заболеванием, а больным назначать принудительное лечение", - подчеркнула депутат, добавив, что клинику можно открыть в Крыму, Сибири или на Урале", - резюмировала Наталья Поклонская.
Скриншот: Facebook/Наталья Поклонская
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