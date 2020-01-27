Не только коронавирус. Поклонская заявила о новой заразе, стирающей память

В статье, которая была опубликована в украинском издании "Зеркало", Бондар сообщает, что, как он считает, Россия "ворует не только чужие территории, но и историю". К примеру, историю "Украины - Руси".

Это заявление на своей странице в Facebook прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Похоже, вместе с китайским коронавирусом по планете пошла ещё одна зараза. Её симптомы таковы: человек с видом обделавшегося кота начинает заламывать руки и пускать пену изо рта, когда слышит про советских воинов-освободителей. У него возникает маниакальное желание выдвинуть свои теории, очерняющие память героев", - написала она.

По мнению Натальи Поклонской, самая большая концентрация этого вируса наблюдается в странах Прибалтики, Польше и на Западной Украине. Вирус поражает сразу целые группы, добавила она.

"Я призываю медиков объединиться и признать нацизм и переписывание истории опасным психическим заболеванием, а больным назначать принудительное лечение", - подчеркнула депутат, добавив, что клинику можно открыть в Крыму, Сибири или на Урале", - резюмировала Наталья Поклонская.