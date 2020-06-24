Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе ра...
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
Главная / В России

«Не только компенсация потерь, но и стимулы для роста»: эксперт оценил экономический блок мер из обращения президента

24 июня 2020, 08:25  •  79 • В России

В последнем телеобращении к россиянам 23 июня президент Владимир Путин предложил ряд новых мер для поддержки российской экономики. Среди них, в частности, еще 100 млрд рублей на льготные (под 2%) кредиты для предприятий в пострадавших от коронавируса отраслях — которые будут полностью списаны тем компаниям, которые сохранят штатную численность сотрудников. А также меры по снятию излишних административных барьеров, расширение возможности получить статус самозанятого. И — на что обратили особое внимание многие эксперты - «налоговый маневр» для IT-сферы. Ставка налога на прибыль для таких компаний снижается с 20 до 3%, а ставка страховых взносов - с 14 до 7,6%.

-Это меры действительно важные, - прокомментировал «КП» новые предложения директор Центра исследований структурной политики, профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук Высшей школы экономики Юрий Симачев. - В частности, я обратил внимание на то, что будет расширена практика предоставления кредитов под низкие проценты компаниям из пострадавших отраслей. Важно то, что эта мера не просто компенсационная — раз у нас кризис, надо компенсировать потери — она стимулирует более быстрый выход из кризиса и переход к росту. С этой позиции еще одна очень правильная дополнительная мера — в отношении IT- сектора. Это сектор, где много людей высококвалифицированных, при этом мобильных, выбирающих, где можно более эффективно развиваться. А есть и общий тренд на цифровую трансформацию, и для нас, для российской экономики — это очень важный фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности. Сильный пакет мер по поддержке IT -сектора даст эффект не только для этой сферы, но и для всех отраслей. Потому что это один из секторов, который обеспечивает динамичный рост всей экономики. Иными словами, меры из нового пакета обеспечивают некоторые структурные сдвиги, которые нам нужны для того, чтобы не просто пережить кризис, но и перейти к росту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
23 июня 2020, 09:25
Экс-министр Украины: «Россию никогда не победить»
23 июня 2020, 13:25
Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: президент подведет итоги борьбы с коронавирусом
23 июня 2020, 12:25
Счастливый человек, излучающий свет
23 июня 2020, 07:55
«Радуемся очередной победе»: в Москве вступил в силу третий этап снятия ограничений из-за COVID-19
23 июня 2020, 20:55
«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности»: Путин выступил с обращением к россиянам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.