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Не только холодная война: научно-техническое сотрудничество ЕС и России

23 июня 2021, 09:50  •  66 • Политика
Ангажирование России в европейские структуры нужно, но тормозит развитие собственных инициатив, особенно по линии ЕАЭС.
18 июня на сайте внешней службы ЕС был размещён документ "Компендиум научного и технологического сотрудничества".
Он вышел за подписью посла ЕС в России Маркуса Эдерера и заместителя министра науки и высшего образования РФ Натальи Бочаровой.
Документ представляет определённый интерес, поскольку в контексте санкционной войны и постоянного дипломатического напряжения между Россией и странами ЕС создаётся впечатление о полномасштабном сворачивании сотрудничества между двумя сторонами. Однако изложенные факты дают ясное понимание о направлениях взаимодействия.
Существуют чёткие правовые и институциональные рамки для взаимодействия в области науки и технологий между Россией и ЕС.
Научно-техническое сотрудничество устанавливается следующими документами:
  • Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между Европейским сообществом и Российской Федерацией (2000);
  • Соглашение о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии и Правительством Российской Федерации в области ядерной безопасности (2001 год);
  • Соглашение о сотрудничестве между Европейским сообществом по атомной энергии и Правительством Российской Федерации в области управляемого ядерного синтеза (2001);
  • Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (глава о науке и технике, статья 62).
Институционально научно-техническое сотрудничество координируется Совместным комитетом по научно-техническому сотрудничеству.

Рамочные программы ЕС по исследованиям

Одной из наиболее устоявшихся форм научно-технического сотрудничества между ЕС и Россией является участие российских учёных в Рамочных программах ЕС по исследованиям и инновациям, где Россия традиционно является одной из наиболее активных и успешных стран-партнёров по международному сотрудничеству.
Исследователи ЕС, со своей стороны, активно участвуют в российских программах исследований и разработок (НИОКР), таких как российская программа "мегагрантов" для привлечения ведущих учёных в российские университеты и научно-исследовательские институты.
В период с 2014 по 2020 год Рамочная программа исследований и инноваций ЕС "Горизонт 2020" стала основным инструментом сотрудничества в области исследований и инноваций на уровне ЕС. Программа "Горизонт 2020" была нацелена на стимулирование инноваций посредством сотрудничества, объединяющего исследователей, новаторов и промышленников из Европейского Союза и за его пределами. Программа была открыта для всех желающих из любого уголка планеты, в том числе и из России.
В целях поддержки участия России в мероприятиях "Горизонт 2020" и в связи с тем, что участники из России больше не финансируются автоматически из ЕС, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации регулярно публиковало специальные призывы оказать финансовую поддержку российским участникам "Горизонта 2020" в соответствии со своими собственными процедурами призывов (Российская федеральная программа "НИОКР по приоритетным направлениям развития российского научно-технического комплекса на 2014–2020 годы").
В результате российские организации приняли участие почти в 130 научно-исследовательских и инновационных проектах "Горизонт 2020" совместно со своими европейскими партнёрами.
Начиная с 2021 года программа "Горизонт 2020" сменяется программой исследований и инноваций Horizon Europe, которая продлится до 2027 года. Активное участие российских организаций и постоянная поддержка такого участия со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (а также другие российские министерства и соответствующие финансирующие организации) ожидаются в рамках новой программы.

Глобальные исследовательские инфраструктуры

Ещё одним ключевым направлением научно-технического сотрудничества России и ЕС является развитие глобальных исследовательских инфраструктур, в том числе масштабных "меганаучных" проектов. Россия и ЕС активно сотрудничают по ряду инициатив в области исследовательской инфраструктуры, например, Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL) и Центр исследований антипротонов и ионов (FAIR); Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER); Европейская организация ядерных исследований (CERN) и другие.
Россия и ЕС также сотрудничают в рамках Группы старших должностных лиц (GSO) по глобальным исследовательским инфраструктурам.

Мобильность исследователей

Существует ряд важных программ, направленных на содействие мобильности исследователей между ЕС и Россией. На уровне ЕС – это, в основном, "Действия Марии Склодовской-Кюри" (в рамках Рамочной программы ЕС) и программа Erasmus+.
Эти инициативы служат важным инструментом интеграции России в Европейское исследовательское пространство и Европейскую область высшего образования.
Образовательное сотрудничество России и ЕС строится на принципах Болонского процесса Совета Европы, членом которого Россия является с 2003 года. В рамках этого процесса страны, учреждения и заинтересованные стороны европейского пространства постоянно адаптируют свои системы высшего образования, делая их более совместимыми и укрепляя свои механизмы обеспечения качества в рамках Европейского пространства высшего образования.
Эта общеевропейская система высшего образования позволяет лицам из стран-участниц свободно перемещаться между высшими учебными заведениями, рабочими местами, деловыми секторами и странами, что делает процесс обучения более адаптируемым к меняющимся требованиям рынка труда. Его основная цель – повышение мобильности персонала и студентов, а также содействие трудоустройству.
В этом контексте примечательно, что более 1,4 миллиона студентов со всего мира ежегодно приезжают в Европу для получения высшего образования. Располагая тысячами университетов мирового класса, исследовательских центров и высших учебных заведений, Европа предлагает такой большой выбор. Существуют возможности для получения степеней бакалавра и магистра, программ PhD/докторантуры, а также краткосрочных программ обмена, чтобы студенты могли выбрать тот опыт, который им больше подходит.
Программы студенческой и академической мобильности в России способствуют укреплению контактов между людьми из России и Европейского союза. Россия остаётся одной из ведущих стран-участниц академических программ ЕС, не входящих в ЕС.
Сотрудничество между Россией и ЕС в области образования и профессиональной подготовки регулируется Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (статья 63).

Выводы

Данные факты показывают двоякую позицию. С одной стороны, несмотря на санкции, Россия и ЕС продолжают взаимодействовать в области высшего образования и исследований. Происходит обмен учёными, ведутся совместные научные проекты. С другой стороны, Россия продолжает быть ангажированной в европейские модели – от Болонской системы до различных научных индексов и критериев, которые изначально навязывались Брюсселем по политической линии и подвергались критике по различным причинам, в том числе – из-за негативного влияния на уровень науки и образования. Кроме того, России необходимо продвигать стратегию научно-технического сотрудничества по линии ЕАЭС, и тесное взаимодействие со структурами ЕС будет служить преградой для развития в русле евразийской интеграции.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

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