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Не только импичмент: Суд Ирака грозит Трампу смертной казнью за убийство генерала Сулеймани

08 января 2021, 06:15  •  53 • Политика
Суд Багдада грозит президенту США Дональду Трампу смертной казнью за убийство высокопоставленных военных из Ирака и Ирана. При этом политик может досрочно покинуть свой пост из-за импичмента.
У президента США Дональда Трампа возникли новые проблемы. Об этом сообщают арабские СМИ.
Суд Багдада выдал ордер на арест действующего американского президента. Его обвиняют в причастности к ликвидации заместителя руководителя шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.
Инцидент произошёл в начале января 2020 года. ВВС США нанесли удар по району, в котором расположен аэропорт столицы Ирака. В результате были ликвидированы аль-Мухандис и иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран обстрелял два военных объекта в Ираке, которые использовали американские солдаты.
Суд посчитал, что Дональд Трамп причастен к преступлению, ответственность за совершение которого предусмотрена статьёй 406 УК Ирака (предумышленное убийство). Высшей мерой наказания является смертная казнь, передаёт телеканал Al Arabiya. Суд также намерен установить личности других участников инцидента, включая граждан США и Ирака.
У Трампа сейчас и так множество проблем. Дело в том, что после штурма конгресса США, который предприняли сторонники политика, действующему политику грозит импичмент.

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