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Не только Игнатьев бросил вызов Путину? Политолог заявил о фронде против президента

28 мая 2020, 14:55  •  22 • Политика
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, подал иск в суд против президента России Владимира Путина, оспаривая его решение. Политолог Марат Баширов заявил о фронде против главы государства. И судя по его аналитике, не только Игнатьев бросил вызов Путину.
Напомним, ранее бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России. Иск направлен им в Верховный суд России. В указе о снятии полномочий с Игнатьева говорилось, что должность он теряет "в связи с утратой доверия". Но экс-глава региона, очевидно, с досрочным сложением полномочий не согласен. Хотя президент России Владимир Путин ранее совершенно ясно сказал о причинах лишения его должности. Михаил Игнатьев уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям, заявил президент России, комментируя отставку руководителя региона.
Политолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале Политджойстик прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив и о фронде против президента.
"Чем больше мы будем усиливать институт губернаторов, а мы делаем именно это в новой конституционной системе власти, тем больше будет поиска ими своей субъектности, - пояснил эксперт. - В том числе и через фронду".
И судя по его аналитике, не только Игнатьев бросил вызов Путину.
"Иск бывшего губернатора Чувашии Игнатьева - не единственное проявление протеста губернаторов, - обратил внимание Баширов. - Почти день в день бывший губернатор Иркутской области Левченко заявил, что этой осенью будет повторно участвовать в выборах против врио губернатора Кобзева. Как мы помним, Левченко сам ушёл с должности, но намекнул, что "так устроена наша жизнь, что многие из людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня", то есть намекнул на давление".
Политолог подчеркнул, что "один - случайность, два - сигнал о том, что мы накануне новых политических процессов".
"Новыми полномочиями губернаторам придётся научиться пользоваться, и пройдёт два-три года, прежде чем они осмелеют и проявят свои системные амбиции, а не как сегодня Игнатьев и Левченко - индивидуальные, - сделал предупреждение Баширов. - Уже через год губернаторы перестанут быть просто региональной гвардией президента, они становятся политическими игроками федерального уровня, вне зависимости от наполняемости бюджета или статуса их региона".
Фото: скриншот Telegram-канала Политджойстик.

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