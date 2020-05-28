Не только Игнатьев бросил вызов Путину? Политолог заявил о фронде против президента

Напомним, ранее бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России. Иск направлен им в Верховный суд России. В указе о снятии полномочий с Игнатьева говорилось, что должность он теряет "в связи с утратой доверия". Но экс-глава региона, очевидно, с досрочным сложением полномочий не согласен. Хотя президент России Владимир Путин ранее совершенно ясно сказал о причинах лишения его должности. Михаил Игнатьев уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям, заявил президент России, комментируя отставку руководителя региона.

Политолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале Политджойстик прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив и о фронде против президента.

"Чем больше мы будем усиливать институт губернаторов, а мы делаем именно это в новой конституционной системе власти, тем больше будет поиска ими своей субъектности, - пояснил эксперт. - В том числе и через фронду".

И судя по его аналитике, не только Игнатьев бросил вызов Путину.

"Иск бывшего губернатора Чувашии Игнатьева - не единственное проявление протеста губернаторов, - обратил внимание Баширов. - Почти день в день бывший губернатор Иркутской области Левченко заявил, что этой осенью будет повторно участвовать в выборах против врио губернатора Кобзева. Как мы помним, Левченко сам ушёл с должности, но намекнул, что "так устроена наша жизнь, что многие из людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня", то есть намекнул на давление".

Политолог подчеркнул, что "один - случайность, два - сигнал о том, что мы накануне новых политических процессов".

"Новыми полномочиями губернаторам придётся научиться пользоваться, и пройдёт два-три года, прежде чем они осмелеют и проявят свои системные амбиции, а не как сегодня Игнатьев и Левченко - индивидуальные, - сделал предупреждение Баширов. - Уже через год губернаторы перестанут быть просто региональной гвардией президента, они становятся политическими игроками федерального уровня, вне зависимости от наполняемости бюджета или статуса их региона".