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Не только Донбасс: Политолог предсказал Кремлю новую "головную боль"

24 марта 2021, 09:10  •  161 • Политика
Украинский политолог Святослав Вышинский считает, что стоит ожидать не только военного обострения в Донбассе, но и дестабилизации Средней Азии, "которая превратится в новую "головную боль" Кремля".
На фоне последних событий в российско-американских отношениях, с учётом агрессивной риторики Вашингтона по отношению к Москве, украинский эксперт не исключает несколько конфликтов, в которые могут втянуть нашу страну.
В частности, украинский политолог Святослав Вышинский, анализируя последние высказывания президента США Джо Байдена о России и её лидере Владимире Путине, советует Москве воспринимать риторику главы Белого дома чуть ли не как объявление войны.
Политолог озвучил несколько возможных сценариев дальнейшего развития ситуации, с учётом реалий.
"Вероятно углубление противостояния в интернете, в ходе которого не следует исключать запрета глобальных - то есть американских - социальных сетей на территории России", - высказал свою точку зрения Вышинский, добавив, что "техническая и медийная проработка этого сценария уже ведётся".
Очевидно, эксперт имеет в виду последние решения российских политиков и законодателей, а также Роскомнадзора по деятельности интернет-гигантов и соцсетей на территории нашей страны. В частности, под блокировкой вскоре рискует оказаться Twitter, если не выполнит требование РКН по удалению противозаконного контента.
Кроме того, по словам политолога, стоит ожидать и военного обострения в Донбассе. Но не только тут может стать "горячо". Вышинский полагает, что есть вероятность "дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую "головную боль" Кремля".
"И, безусловно, разжигания гражданских выступлений в самой России - условный "Навальный" остаётся на повестке дня", - пояснил эксперт в интервью "Украина.ру".

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