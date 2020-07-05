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Не только де-факто, но и де-юре: Бородай рассказал о русском будущем Донбасса

05 июля 2020, 22:00  •  130 • Политика
Руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай на съезде партии "Родина" выразил надежду, что вскоре Донбасс станет частью России.
Донбасс скоро может стать частью России юридически. С таким мнением выступил глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай. Первый премьер-министр ДНР стал почётным гостем VI Съезда Всероссийской политической партии "Родина", говорится в сообщении на сайте "Союза добровольцев Донбасса".
В ходе выступления Бородай рассказал о русском будущем для Донбасса. По его мнению, регион может стать частью России официально.
Он выразил надежду, что в относительно скорые сроки народные республики станут частью Российской Федерации не только де-факто, но и де-юре.
Съезд партии "Родина" состоялся в Ленинградской области в субботу, 4 июля.
Напомним, что ранее политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.

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