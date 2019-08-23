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Не только четырёхдневка, но удалёнка и гибкий график: Медведев обрисовал возможное будущее работы в России

23 августа 2019, 18:54  •  71 • Политика
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным обрисовал изменения в трудовом законодательстве, над которыми стоит подумать. В будущем речь, возможно, пойдёт не только о четырёхдневке, но также о работе удалённо и гибком графике.
Один из самых актуальных вопросов последних дней - возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю в России - поднимался во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
Мнения экспертов на этот счёт разделились: кто считает, что переходить можно, кто даёт советы, как именно это сделать. Есть и те, кто прямо указывает: нужно поднимать производительность труда.
Своим видением будущего работы в России поделился Дмитрий Медведев. Он не исключил в перспективе переход на четырёхдневку. И даже особо отметил, что этот переход будет "не сию секунду".
Кроме того, премьер призвал подумать и над другими изменениями в трудовом законодательстве, которые касались бы условий работы - удалёнки и гибкого графика.
"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удалённый труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырёхдневной рабочей неделе", - цитирует премьера "РИА Новости".

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