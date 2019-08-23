Не только четырёхдневка, но удалёнка и гибкий график: Медведев обрисовал возможное будущее работы в России

Один из самых актуальных вопросов последних дней - возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю в России - поднимался во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Мнения экспертов на этот счёт разделились: кто считает, что переходить можно, кто даёт советы, как именно это сделать. Есть и те, кто прямо указывает: нужно поднимать производительность труда.

Своим видением будущего работы в России поделился Дмитрий Медведев. Он не исключил в перспективе переход на четырёхдневку. И даже особо отметил, что этот переход будет "не сию секунду".

Кроме того, премьер призвал подумать и над другими изменениями в трудовом законодательстве, которые касались бы условий работы - удалёнки и гибкого графика.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удалённый труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырёхдневной рабочей неделе", - цитирует премьера "РИА Новости".